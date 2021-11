Jucătorul pe care Mircea Rednic l-ar dori la Dinamo și de ce nu se poate face mutarea

Mircea Rednic l-a felicitat pe Gabi Tamaș pentru forma bună pe care o arată la 38 de ani și spune că și-ar dori să aibă în echipă un astfel de jucător.

„Un meci important, cu o echipă bine organizată, total schimbată față de anul trecut. Asta se datorează antrenorului. Un lot omogen, echilibrat, cu un joc spectaculos, dar foarte eficient. Nu ne va fi ușor.

E clar că avem nevoie ca de aer de puncte și vom face tot ce depinde de noi. Mi-aș fi dorit și eu un jucător cum e Tamaș, mai ales în zona defensivă. Noi problemele le-am avut mai ales în zona centrală. Dacă Tamaș are o viață bună, sportivă…în privat, de ce nu (n.r. să joace bine și la 38 de ani). Și eu am jucat până la 37 de ani, aici intervine și experiența. Tamaș are experiență, un om care se implică. Mi-aș fi dorit un fundaș central ca Tamaș”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă dinaintea meciului cu Voluntari.

Rednic este conștient că nu se pune problema ca Tamaș să mai revină la Dinamo după o pauză de 12 ani, deoarece fotbalistul se simte foarte bine la FC Voluntari, acolo unde are evoluții extrem de bune în acest sezon.

„El e un băiat deștept, se simte bine acolo, dacă lucrurile nu vor merge bine mai mult ca sigur și noi vom căuta unul sau chiar doi fundași centrali. Dacă persistă problemele în zona centrală, e clar că trebuie să ne întărim„, a spus antrenorul alb-roșiilor.

Se anunță un duel extrem de greu pentru „câini” cu toate că în tur aceștia s-au impus cu scorul de 3-2, pe teren propriu. Acum datele probleme s-au schimbat radical însă. Dinamo se zbate la retrogradare, în timp ce FC Voluntari are același număr de puncte (25) ca ocupanta ultimului loc din playoff, Farul, care a jucat deja în această etapă.