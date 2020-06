Jucatorii de la FCSB cad pe capete! Inca un accidentat in lotul lui Vintila! Ros albastrii risca in meciul decisiv pentru titlu

FCSB vine la meciuri cu CFR Cluj cu trei accidentati, dupa ce un alt jucator s-a rupt.

FCSB se deplaseaza duminica la Cluj pentru meciul care poate decide campioana. Echipa lui Bogdan Vintila are probleme de lot si nu mai putin de trei jucatori sunt accidentati.

Dupa Iulian Cristea si Ionut Pantiru, Soiledis s-a rupt si el. Grecul s-a accidentat la un antrenament si este probabil sa rateze meciul cu CFR, anunta ProSport. O veste buna este recuperarea lui Vali Cretu, care va fi apt pentru meciul din Gruia.

"O sa joace in stanga Ovidiu Popescu si joaca Cretu in dreapta ca nu are nimic. Ei nu pot avea avantaj niciodata in fata noastra, ca si avantaj trebuie sa luam valoarea. Valoric suntem mai bine decat ei, ei sunt mai puternici. Noua ne trebuie doar barbatie ca sa ii invingem.

Ei sunt bine pregatiti, cea mai puternica echipa, dar cei mai valorosi sunt Tanase, Coman, Morutan. Ei pot lua pe un jucator mai mult de 3 milioane?", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Soiledis este jucatorul FCSB din 2019, atunci cand a fost adus de la FC Botosani. A jucat in 17 meciuri in acest sezon si a reusit sa marcheze un gol. Este cotat la 550.000 de eurom, conform transfermarkt.