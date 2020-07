Joaca cu Astra, dar oltenii se gandesc doar la partida cu CFR!: "Nu e decisiv, decisiv e meciul cu ei din ultima etapa"

Universitatea Craiova este foarte aproape sa aduca titlul in Banie dupa o pauza de 29 de ani.

Craiova va juca maine in deplasarea de Giurgiu, de la ora 21:30, iar oltenii au avut parte de cateva zile libere dupa ce 3 oameni din staff-ul echipei au fost depistati cu noul coronavirus.

Echipa condusa de Cristiano Bergodi este neinvinsa in campionat de cand Liga 1 a fost reluata.

"Avem un meci foarte, foarte important maine seara. Nu e decisiv, decisiv e meciul cu CFR din ultima etapa. Baietii sunt bine, dar ne-am oprit cu antrenamentele doaa-trei zile, dar consider ca a fost bine.

Am jucat multe meciuri in aceasta perioada, cu multe formatii, au fost probleme. O pauza de cateva zile le-a prins foarte bine.

Cand am inceput antrenamentele, baietii s-au pregatit foarte bine. Sunt motivati, stiu ca e o sansa noua sa ne apropiem de visul de a fi campioni", a declarat Bergodi la conferinta de presa

Bergodi este antrenorul momentului in Romania si are doar victorii pe linie. Craiova mai are de jucat cu Astra si CFR.

Tweet Astra Craiova cfr bergodi Citeste si: