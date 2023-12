Jamal Musiala a vorbit sincer despre viitorul său

Cotat la 110 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul german mai are contract cu ”bavarezii” până la finele sezonului 2025/26.

Jamal Musiala e unul dintre cei mai talentați tineri din lumea fotbalului în acest moment, având în vedere evoluțiile sale la nivel de club, dar și la naționala Germaniei.

Cu 143 de prezențe în echipamentul lui FC Bayern, Jamal Musiala a reușit să marcheze 36 de goluri și să paseze decisiv în 26 de situații, în aproximativ 7500 de minute.

Neamțul a vorbit despre viitorul său și a subliniat că momentan se simte bine la Bayern cu colegii săi, dar și cu Thomas Tuchel, antrenorul ”bavarezilor”.

”Contractul meu actual expiră în iunie 2026, tratăm totul relaxați și cu calm. Mă simt bine la Bayern pentru moment, cu colegii și cu Tuchel”, a spus Jamal Musiala, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

