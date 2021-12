Iuliu Mureșan, făcut praf de o legendă din ”Ștefan cel Mare”: ”Ce cauți la Dinamo? Nu e specializat în nimic”

Dănuț Lupu, fostul mare mijlocaș din ”Ștefan cel Mare”, critică deciziile care au fost luate la nivel administrativ și l-a luat la țintă pe Iuliu Mureșan, cel care l-a dat afară pe Mircea Rednic pentru a-l aduce pe Flavius Stoican.

Dănuț Lupu, săgeți către Iuliu Mureșan: ”Ce cauți la Dinamo?”

”Am avut şi eu nişte probleme, am discutat cu unii dintre ei. Tu iubeşti o echipă. Nu înseamnă că poţi şi să o conduci. Au făcut gesturi extraoardinare, jos plăria, dar le-am spus că n-o s-o poată duce aşa la nesfârşit. Au făcut greşeli, nu au adus pe nimeni lângă ei care să priceapă fotbalul. Au crezut că pot conduce echipa, e greu, nu poţi face asta.

Jos pălăria pentru ce a făcut Mureşan, dar ce cauţi la Dinamo? Nu e specializat în nimic, el face ce-i zice domnul Zăvăleanu. E purtător de cuvânt, o poate face oricine. Am înţeles că domnul Mureşan s-a înţeles cu doi sponsori, dar acei doi sponsori vor reuşi să susţină echipa în prima ligă, dacă se salvează?”, a spus Dănuţ Lupu, potrivit Telekom Sport.

Rednic o lasă pe Dinamo pe penultimul loc, cu 12 puncte, la un singur puncte în fața ”lanternei roșii” Academica Clinceni și la șapte puncte distanță de următoarea clasată, FCU Craiova.

În ianuarie, Flavius Stoican va debuta pe banca celor de la Dinamo în deplasare, cu FC Argeș.

Pentru Mircea Rednic, acesta a fost mandatul cu numărul cinci la Dinamo și, fără îndoială, cel mai slab și cel mai scurt. A rezistat doar 12 meciuri, are o singură victorie și trei rezultate de egalitate.

În total, Rednic a adunat 179 de meciuri pe banca lui Dinamo.