Istvan Kovacs, detalii despre conflictul cu Cristi Săpunaru! Ce i-a spus jucătorul după scandalul din meciul cu FCSB 

Partida a fost una tensionată, în care roș-albaștrii s-au impus cu 3-1. Meciul a fost condus de la centru de Istvan Kovacs, care a dictat câte un penalty pentru fiecare echipă. „Punctul culminant” al partidei a fost conflictul dintre 'central' și Cristi Săpunaru, care ar fi trebuit să încaseze un al doilea cartonaș galben, însă a fost iertat de Kovacs.

Fundașul Rapidului a avut o ieșire nervoasă pe teren la adresa arbitrului, iar la declarațiile de la final a răbufnit la adresa lui Kovacs, spunând că i-a vorbit extrem de urât și că i-a spus că „l-ar putea da afară din țară”.

Istvan Kovacs, detalii despre conflictul cu Cristi Săpunaru



La mai bine de jumătate de an de la incident, Istvan Kovacs a comentat episodul tensionat prin care a trecut cu Cristi Săpunaru, dezvăluind că a discutat cu fundașul Rapidului la finalul meciului. Arbitrul a declarat că relația pe care o are cu Săpunaru este una normală, cei doi lămurind totul chiar din seara meciului.

„În febra partidei, poate nu reușești mereu să-ți controlezi total emoțiile și se întâmplă să mai ai o răbufnire, la fel ca jucătorii. Să mai faci un gest nepotrivit. Din cauza asta, arbitrul trebuie să fie și un bun psiholog, să înțeleagă ieșirile fotbaliștilor, să le tempereze cu diplomație

Sunt puțini jucători în Liga 1 cu care nu am o relație bună. Și sunt destui cu care pot comunica în orice moment să ajute la liniștirea spiritelor, la nevoie. A fost, de exemplu, situația cu Săpunaru. Am lămurit-o, totul e OK. Am discutat după joc, a recunoscut că a greșit, poate nici eu n-am reacționat în cel mai potrivit mod. E însă un sport de bărbați. Nu suntem copii. N-ar trebui să se supere nimeni”, a declarat Istvan Kovacs pentru playsport.