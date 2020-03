Au fost trimisi in somaj tehnic! Situatie incredibila la un club din Liga 1 din cauza pandemiei! Ce au decis conducatorii echipei si ce se intampla cu jucatorii

Masuri drastice la un club din Liga 1.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic si Romania, iar Liga 1 a fost suspendata. Poli Iasi a anuntat astazi ca va suspenda toate contractele jucatorilor si antrenorilor pe perioada starii de urgenta. Totodata, angajatii clubului au fost trimisi in somaj tehnic pe perioada starii de urgenta.

"Consiliul Director al CSM Politehnica Iasi a acceptat masurile propuse de executivul clubului pentru perioada starii de urgenta decretata de presedintele tarii. Avand in vedere decretarea starii de urgenta pe teriotriul Romaniei, avand in vedere reducerea drastisca a incasarilor CSM Politehnica Iasi in aceasta perioada, s-au luat urmatoarele masuri:

1. toți angajații clubului cu contract individual de muncă vor intra în șomaj tehnic, începând cu data de 24 martie 2020 pe perioada stării de urgență, conform hotărârilor Guvernului României, cu posibilitatea prelungirii în funcție de normele legislative ulterioare

2. persoanele care au contract de activitate sportiva (antrenori, jucatori si altii) vor avea suspendate contractele, începând cu data de 24 martie 2020 pe perioada valabilitatii starii de urgenta, cu posibilitatea prelungirii in functie de normele legislative ulterioare si vor beneficia, de asemenea, de retributii conform hotararilor Guvernului Romaniei;

3. președintele executiv va avea salariul redus cu 50% începând cu data de 24 martie 2020 pe perioada valabilitatii starii de urgenta, cu posibilitatea prelungirii in functie de normele legislative ulterioare;

4. antrenamentele sportivilor atat de la echipa de seniori, cat si de la grupele de copii si juniori vor fi suspendate pana la finalul perioadei de valabilitate a starii de urgenta, cu posibilitatea prelungirii in functie de normele legislative ulterioare", se arata in comunicatul emis de Poli Iasi.