Ionut Negoita, incantat de spanioli! Fostul patron al lui Dinamo anunta REVOLUTIA pregatita de noii investitori: "Aduc oameni profesionisti care vor transforma Dinamo!"

Ionut Negoita a vandut Dinamo dupa mai bine de 8 ani in care a fost finantator al 'cainilor'.

Fostul patron al lui Dinamo si-a anuntat inca de anul trecut intentia de a nu mai ramane la conducerea clubului si a gasit in sfarsit pe cineva dispus sa preia clubul.

Spaniolii au venit la Dinamo cu propuneri serioase, iar Negoita are incredere ca vor revolutiona clubul cu totul datorita gandirii si culturii existente in Spania in ceea ce priveste fotbalul.

Intr-un interviu acordat pentru PRO TV, Negoita a vorbit deschis despre negocierile cu oamenii lui Pablo Cortacero, care se derulau din luna martie, dar si despre modul in care spaniolii au analizat clubul.

"Nu pot decat sa ma bucur ca s-a vandut Dinamo si ca in sfarsit s-a gasit cineva care sa isi asume aceasta misiune. Povestea nu este una usoara si de care multi se feresc. Prefera sa vorbeasca de pe margine, ceea ce fac si acum.

Daca voi putea ajuta Dinamo cu ceva, o voi face, voi ajuta cu drag.

Cred ca discutam de prin luna martie, de cateva luni. Ei au un stil mai relaxat decat noi, dar probabil se vor adapta ritmului si stilului nostru. Sper sa fie bine si aceasta poveste sa mearga mai departe.

Au luat pe un leu pachetul majoritar de la Dinamo, Dinamo are in patrimoniu niste bunuri, niste valori. Intr-adevar are si niste datorii, dar eu cred ca este un lucru bun pentru ce vrea sa faca si sa activeze in acest domeniu.

Au foarte multi specialisti in Spania. E o tara cu aceasta cultura a fotbalului foarte dezvoltata si sincer eu m-as bucura sa se implementeze un sistem profesionist. Adica sa isi aduca oameni si cam din ce vad, asta se va intampla. Oameni profesionsti care sa fie concentrati 100% la ce fac, care sa stie ce au de facut si sa transforme Dinamo intr-un club 100% profesionist. Pentru un investitor roman si cu resursele pe care le avem in fotbal este aproape imposibil.

Probabil vor avea capacitatea sa gaseasca acea formula care sa aduca profesionalismul spaniol si sa-l imbine cu realitatile romanesti.

Au cativa oameni care sunt pe aici de aproximativ o luna, din ce am observat au stiut ce sa intrebe, unde sa se uite. Sunt foarte bine informati de ce se intampla si probabil cand se va intoarce domnul Pablo vor fi discutii si imi voi da cu parerea daca voi fi intrebat", a spus Ionut Negoita.