Ionuț Lupescu, după retrogradarea lui Dinamo: "Felicitări, Badea, Elias, Mureșan și tuturor tâlharilor care au fost în ultimii 20 de ani"

Fostul mare jucător al lui Dinamo a criticat în termeni duri conducerea lui Dinamo din ultimii ani și a felicitat ironic persoane precum Nicolae Badea, Elias Bucurică sau Iuliu Mureșan.

Ionuț Lupescu, după retrogradarea lui Dinamo

"Kaizerul" spune că Dinamo a fost tâlhărită în ultimii ani de persoanaje care și-au bătut joc de adevărații fani ai lui Dinamo. Fostul internațional nu s-a ferit de cuvinte nici când a vorbit despre Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar al lui Dinamo, singurul om din conducere care a vorbit după retrogradarea echipei.

"Sentimente de amărăciune, de supărare, de tristețe pentru că, în ultimii ani, câteva persoane și-au bătut joc de acest club. Am și sentimentul de furie pentru cei care au condus clubul în ultimii ani și mă deranjează. Ca om care ai crescut acolo, nu îți pică bine când vezi că un club ca Dinamo nu reușește să se mențină în Liga 1.

Eu pot doar să-i felicit pe Nicolae Badea, pe Elias, pe Iuliu Mureșan - unii au încercat demult să distrugă clubul, alții au reușit mai repede, într-un an - și toți tâlharii care au fost în ultimii 15-20 de ani pe la Dinamo. Mi-a zis un mare dinamovist că, atunci când am spus că au fost cămătari la acest club, am fost prea blând cu ei. Din păcate, a avut dreptate. Acest club a fost tâlhărit și iată că s-a ajuns unde s-a ajuns pe spinarea suporterilor, să-și bată joc și să ajungă în Liga 2.

Eu am plecat de la Dinamo în 2001 pentru că nu eram pe aceeași lungime de undă cu conducătorii care erau la vremea respectivă. De atunci, lucrurile au luat-o în jos. E păcat, nu merita Dinamo să ajungă în halul ăsta. Am văzut meciul și declarația domnului Zăvăleanu, care era pe undeva surprins de toată situația. Când ai un club ca acesta să nu știi ce te va aștepta? Planifici pe două căi, retrogradezi sau rămâi în Liga 1. Planul trebuia făcut. A dat dovadă încă o dată că acest club a fost condus pe interese și cu foarte multe amatorism.

Bine, nu domnul Zăvăleanu e de vină, el e un administrator. Ceilalți, de plan sportiv și economic. Când schimbi 53 de jucători într-un an înseamnă că este amatorism foarte mare. Înseamnă că au fost bani dacă au trecut atât de mulți jucători pe la Dinamo. Au fost oameni care nu s-au priceput și asta a fost marea problemă", a spus Ionuț Lupescu, la Digisport.

În ceea ce privește viitorul lui Dinamo, Lupescu spune că singura salvare pentru club este DDB-ul: "Important este să revină cât se poate de repede în Liga 1, dar pentru Dinamo cel mai important lucru la ora actuală este să dispară din acționariat Lotus, să dispară ceilalți care sunt acționari acolo. Nu, DDB nu. DDB înseamnă peste 15.000 de suporteri care au donat foarte mulți bani. DDB e singura soluție momentan pentru Liga 2. Va trebui să găsim și mai mulți membri pentru a susține. Probabil asta va fi singura sursă de venit în Liga 2".

Ionuț Lupescu (74 de meciuri și 6 goluri la echipa națională) a jucat la Dinamo în trei perioade diferite: 1986-1990, 1998-2000 și 2000-2002. "Kaiserul" are în palmares trei titluri și trei Cupe ale României cu formația bucureșteană.