Ionuț Chirilă, ofertat de Dinamo? Răspunsul antrenorului

Dinamo a rămas fără antrenor după ce s-a despărțit de Ovidiu Burcă în urma eșecului din derby-ul cu FCSB, scor 0-1. Conducerea formației bucureștene ar fi purtat discuții cu mai mulți tehnicieni, precum Florin Bratu, Ionuț Badea sau Liviu Ciobotariu, iar în viitorul apropiat ar urma să fie luată o decizie.

Ionuț Chirilă: "La Dinamo, salvare sau faliment definitiv! Să decidă ei!"

Ionuț Chirilă spune că are o relație foarte bună cu acționarii actuali ai lui Dinamo, însă refuză să vorbească despre o eventuală propunere concretă pentru preluarea băncii tehnice.

"Nu intru în astfel de detalii și nu comentez lucrurile astea. Eu îi cunosc pe acționarii lui Dinamo și vorbesc cu ei. Mă întâlnesc la meciuri. Ei sunt niște oameni foarte educați, vin dintr-o altă lume și vor să facă altceva decât ce s-a întâmplat până acum în fotbalul românesc. Sunt niște oameni foarte civilizați. Văd că multă lume îi ia peste picior, dar e total greșit.

Eu cred că ei vor să construiască un club pe baze solide și principii sănătoase. Important e să ia deciziile cele mai bune pentru că Dinamo este la o răscruce de drumuri. A ajuns într-un punct unde se nu mai poate. De aici nu mai poate urma decât salvare și un viitor bun sau faliment definitiv. Cine poate să facă asta? Să decidă ei cine poate face asta", a spus Ionuț Chirilă, la GSP Live.

Ionuț Chirilă este liber de contract din decembrie 2021, după un mandat scurt în Liga 1 la Academica Clinceni. La nivel de seniori, antrenorul a mai lucrat la CSM Focșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și ASA Târgu Mureș.

Florin Maxim a refuzat Dinamo

Florin Maxim e unul dintre tehnicienii care au negociat cu Dinamo pentru preluarea echipei din subsolul clasamentului din Superliga României, însă antrenorul a dezvăluit că negocierile au picat.

"Da, așa este, aveți dreptate. Au fost ceva discuții cu cei de la Dinamo, dar nu am avansat pentru că eu am spus stop din start. Am promis, încă de când am venit aici la Hunedoara, că mă voi implica total în acest proiect și vreau să-l duc până la capăt", a spus Florin Maxim, potrivit DigiSport.

Florin Maxim e antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara din iulie 2021, unde mai are contract până la finele sezonului 2024/25 și pare că e dedicat complet clubului din eșalonul secund.