Ionuț Chirilă, declarații de pe altă lume după înfrângerea clară în fața campioanei CFR: „Am fost egali!”

Ardelenii au început bine partida și au deschis repede scorul prin Costache, în minutul 5. Tot Costache avea să paseze decisiv, în minutul 29, la golul lui Sigurjonnson. S-a încheiat 2-0.

În ciuda faptului că ardelenii nu au mai reușit să marcheze în repriza secundă, Academica nu a arătat niciodată că i-ar putea crea probleme serioase campioanei, însă Ionuț Chirilă, antrenorul oaspeților, a fost de o altă părere la finalul meciului.

Chirilă a susținut după scurgerea celor 90 de minute că echipa sa a fost egala CFR-ului și că ar fi meritat cel puțin să marcheze.

„E important că am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc de 4 ani, fără să poată să-i opună nimeni rezistenţă. Eu îmi felicit echipa pentru că am demonstrat că putem fi egalii unei echipe care are buget de 10 milioane de euro.

CFR are două campionate, unul în România şi unul în Europa League şi Conference League. Nu am fost cu nimic mai prejos decât ei, în condiţiile în care nu am avut nouă jucători apţi. Sunt convins că dacă aveam echipa completă, istoria jocului era alta pentru că am arătat personalitate.

Nu am aruncat mingi, am ieşit cu pase scurte din pressing-ul CFR-ului. Pentru mine, a fost un joc în care Clinceni a făcut o bună propagandă fotbalului. Nu ştiu câte echipe aveau curaj să facă posesie pe terenul CFR-ului. Felicit CFR-ul. Se îndreaptă cu paşi apăsaţi spre un nou titlu! Se vede nivelul la care au ajuns, e greu să treacă cineva peste ei în România.

E oboseală, dar sunt odihniţi jucătorii care nu au jucat şi care nu au făcut deplasarea la Cluj şi trebuie să arate prospeţime în meciul cu Dinamo. Toţi se antrenează la nivel înalt, avem un lot echilibrat, care completat cu 4-5 jucători decisivi, de valoarea individuală certă, vom deveni o echipă respectată”, a spus Ionuţ Chirilă la finalul meciului cu CFR Cluj.

Pentru Academica Clinceni urmează duelul cu Dinamo, programat vineri (03.12.2021), de la ora 21:00, pe teren propriu, în etapa a 18-a din Liga 1. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.