Cele două echipe s-au întâlnit în a 19-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ”U” Cluj a obținut toate cele trei puncte și a urcat pe poziția a cincea în clasament.

Ioan Ovidiu Sabău admite, după meciul cu Dinamo: ”Afectați, realiști, nemulțumiți”

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre evoluția elevilor săi și a remarcat că partida făcută de ”U” Cluj a fost lipsită de sare și piper. De asemenea, antrenorul ardelenilor a precizat că Dinamo nu a fost foarte periculoasă, dar a reușit să controleze jocul.

”Ne-am retras, nu am mai avut curaj să ținem de minge. Un meci în care nu am reușit. Dar am știut să suferim. Nu ne-am refăcut din punct de vedere fizic. Nu am arătat deloc bine. Trebuie să fim realiști.

Dinamo nu a fost foarte periculoasă, a dominat jocul, a venit peste noi, dar nu a fost periculoasă. Noi nu am reușit să ne facem jocul. Am fost dărâmați fizic. Câștigând am arătat maturitate.

Și în astfel de condiții echipa a arătat că poate să câștige. Învățăm și din acest joc mai puțin reușit. Am văzut jucătorii afectați, realiști, nemulțumiți de cum au arătat astăzi.

Avea nevoie (n.r. Nistor să revină cu gol), chiar dacă e echipa lui de suflet. Am câștigat, trebuie să rămânem acolo sus. Dinamo cred că își va reveni, are jucători, dar lipsesc rezultatele”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.

Dinamo București - ”U” Cluj 0-1

Unicul gol al meciului a fost înscris de Dan Nistor în minutul 4, în urma assist-ului provenit de la Daniel Popa. Tabela a rămas, în consecință, nemodificată până la fluierul de final al ”centralului” Adrian Cojocaru.

Pentru Dinamo București urmează meciul cu FC Botoșani de luni, 18 decembrie, de la ora 20:00, care va conta pentru a 20-a etapă din sezonul regulat al Superligii României.

De cealaltă parte, ”U” Cluj va primi vizita celor de la Oțelul Galați duminică, 17 decembrie, de la ora 15:00. Ambele meciuri vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.