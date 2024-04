Echipa lui Zeljko Kopic se află pe locul 13 cu 19 puncte obținute până acum. În play-out, Dinamo a înregistrat o victorie (1-0 vs. Poli Iași), un rezultat de egalitate (1-1 vs. Petrolul Ploiești) și două înfrângeri (0-3 vs. FC Hermannstadt, 0-1 vs. Oțelul Galați).

Ioan Andone trage o concluzie despre Dinamo: ”Contează mult”

După Dinamo - UTA Arad 1-0 din ultima etapă a sezonului regular, moment în care fanii celor două echipe s-au luat la bătaie atât pe teren, cât și în afara arenei, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a aplicat sancțiuni dure.

Cele două echipe, în primă fază, nu au avut voie să joace cu suporteri la meciurile de pe teren propriu pentru patru etape, doar că sancțiunea a fost redusă la două. Astfel, Dinamo și UTA se vor putea bucura din nou de fani pe propriile stadioane.

Ioan Andone, fost antrenor la Dinamo și actual oficial în cadrul clubului Corvinul Hunedoara, a menționat că va conta enorm pentru clubul din ”Groapă” că suporterii își vor face din nou apariția pe stadion la meciurile de ”acasă”.

”Contează foarte mult că Dinamo va avea spectatori în următoarele două etape. Primul jucător al echipei sunt suporterii. Galeria, publicul. Enorm contează! Gândiți-vă că și jucătorii, chiar și cei străini, știu că Dinamo mai există datorită PCH-ului. Clubul ar fi dispărut altfel, în faliment... Ceea ce a făcut PCH este de admirat.

Ați văzut ce presiune pot pune suporterii când joacă pe teren propriu, mai ales că este o galerie bine pregătită, iar tribunele de pe ”Arcul de Triumf” sunt foarte apropiate de gazon. Acest lucru îi va ajuta și eu sper să se salveze direct. Asta este speranța mea!”, a spus Ioan Andone, potrivit iamsport.ro.

Pentru trupa lui Kopic urmează confruntarea cu FCU Craiova de sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 17:30, în etapa cu numărul cinci din play-out-ul Superligii României, pe stadionul ”Ion Oblemenco”.