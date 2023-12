Antrenorul croat și-a făcut și debutul pe banca tehnică a "câinilor" luni, doar că Dinamo a pierdut împotriva celor de la Sepsi OSK, la Sfântu Gheorghe, în deplasare, cu 1-2.

Ce a văzut conducerea lui Dinamo în croatul Zeljko Kopic

Andrei Nicolescu a vorbit despre noul tehnician al dinamoviștilor și a subliniat că oficialii au rămas impresionați de cum a gestionat Zeljko Kopic lucrurile la Dinamo Zagreb.

"Cred că orice alegere a unui antrenor român din posibilitățile pe care le aveam ar fi stârnit foarte multe controverse. Ar fi fost discuțiile de genul că nu am ales antrenorul potrivit. Am optat pentru un antrenor străin pentru că am vrut mai multă liniște la club.

Ne-a impresionat foarte mult activitatea lui la Dinamo Zagreb. Ce a făcut la academie și la următoarele echipe. Am avut două exemple din cariera lui în situații similare a redresat corabia.

El a venit convins că ne salvăm pentru că altfel nu venea. A remarcat anumite lucruri, însă acestea sunt chestii de bucătărie internă.

Chiar i-am transmis că voi avea un mesaj după meciul cu Sepsi. El mi-a spus că dacă vreau să fac acest mesaj să fiu foarte atent pentru că presa o va lua ca pe o neînțelegere în club", a spus Andrei Nicolescu, potrivit DigiSport.

NK Lucko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos FC, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv sunt celelalte echipe pe care Zeljko Kopic le-a antrenat.

Dinamo, la a patra înfrângere consecutivă

Echipa Sepsi OSK a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în ultimul meci al etapei a 18-a a Superligii. Este a patra înfrângere consecutivă pentru bucureşteni şi al 12-lea meci la rând fără victorie pentru echipa lui Zeljko Kopic.