Dumitru Dragomir a ales următorul președinte LPF: ”L-aș pune cu zece mâini”

După ce i-a lăudat pe oficialii celor de la FCSB, Dragomir a spus că l-ar vota ”cu zece mâini” pe Dani Coman ca președinte al LPF.

Fostul portar și-a dat recent demisia de la Hermannstadt pentru că și-a dorit să petreacă mai mult timp alături de familie, iar Dragomir crede că acesta s-ar potrivi la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.

În plus, Dragomir a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Cristi Bobar, fostul oficial de la Dinamo, în prezent președinte la CSM Reșița.

Dumitru Dragomir: ”Dani Coman? L-aș pune cu zece mâini”

„Nu mai avem conducători. Steaua îi are pe cei doi, trei chiar. Pe Meme, pe Argăseală și pe Gheorghișor. Are un trio bine sudat de ani de zile. (n.r. – Dani Coman?) Primul loc! La mine e pe primul loc.

(n.r. – L-ai pune la LPF?) Dacă aș putea, l-aș pune cu zece mâini la Ligă. E cel mai bun conducător, să fie foarte clar. Sunt puțini conducători în țară. În afară FCSB, nimic.

Mai e unul la Liga 2. Cristi Bobar, la Reșița. E tânăr și e conducător trăsnet. Și Bălănescu e conducător bun. Dar nu are dinți. Nu are sânge în instalație, dar e bun. Fii atent aici. Mai era Cârțu la Craiova, dar l-au curățat. În toată țara nu găsești conducători”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Dani Coman a fost președinte la Astra Giurgiu, acolo unde a activat între 2015 și 2021. De acolo a plecat la Hermannstadt.

Dani Coman, despre plecarea de la Hermannstadt

„Nu, sub nicio formă nu voi reveni, sunt fericit pentru meciul de azi. Nu am decât cuvinte de laudă pentru tot ceea ce am întâlnit la Sibiu, de la patroni la suporteri și la oamenii cu care am lucrat. Sunt mândru de performanțele obținute, sunt mândru că am văzut oamenii fericiți, dar decizia este luată și cred că este mai bine pentru toată lumea.

Nu se pune problema financiară, băieții sunt cu banii la zi. Nu există probleme la Hermannstadt, din contră. Echipa are stabilitate din punct de vedere financiar, cred că las echipa acolo unde merită, unde își doresc oamenii, pentru că s-au făcut eforturi ca această echipă să continue atunci când a retrogradat.

Sunt fericit că am avut realizări la Sibiu pentru că asta e cel mai important, să rămână ceva după tine”, a spus Dani Coman, la flash-interviu.