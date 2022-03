Ioan Andone, crunt în privința viitorului lui Dinamo:  ”Nu îi văd un viitor”

Echipa din Ștefan cel Mare s-a salvat de la retrogradarea directă după ce Gaz Metan Mediaș și Academica Clinceni nu își vor primi licența pentru sezonul următor, dar elevii lui Dusan Uhrin vor trebui să treacă de un baraj pentru a se salva.

Ioan Andone, figură emblematică pentru suflarea dinamovistă, crede că Dinamo va fi favorită la turneu de baraj, dar averizează că situația clubului nu se va schimba, urmând să se lupte în coada clasamentului și în următoarele sezoane.

„E greu pentru Dinamo și în play-off. Au avut timp să se pregătească cum vrea Dusan Uhrin, să vedem ce va fi după pauza meciurilor naționale. Am văzut și ce se întâmplă în Liga 2. N-am văzut U Cluj, am văzut în schimb Hermannstadul, care are o echipă bună, dar tot Dinamo ar fi favorită pentru că are un lot mai bun.

Dacă se salvează, Dinamo nu va arăta schimbată față de ultimii trei ani. Nu îi văd un viitor, se vor lupta tot să nu retrogradeze. Cine să vină? Să vină Dumnezeu? Să vină Șerdean de la Alba Iulia cu 5 milioane de euro… nu e vreun viitor extraordinar.

Cu un om de afaceri poți să faci treabă, cum s-a întâmplat la Rapid cu Victor Angelescu. La Dinamo nu prea a fost nici Ionuț Negoiță. Ionuț a fost un bun plătitor, nu au fost probleme mari cu el la Dinamo, dar după el a venit prăpădul.

Dinamo nu mai are nici academie bună, nu mai au nimic, întreabă-i pe unde se antrenează, pe unde se duc. Nici cu Negoiță nu mai era o academie bună. Și dacă se salvează de la retrogradare, Dinamo nu arată bine!”, a mai spus Ioan Andone, la OrangeSport.

Ioan Andone a câștigat, din postura de antrenor al lui Dinamo, un titlu, trei cupe și o supercupă a României. Ca jucător a strâns alte două titluri și trei cupe.