A dat gol, dar si-a RUPT nasul! Safranko, bagat la tratament de TYSON Piscitelli la faza golului din minutul 1

Safranko, autorul primului gol al lui Sepsi in meciul cu Dinamo, sufera dupa reusita din secunda 41 a partidei.

Atacantul slovac s-a ales cu o fractura de piramida nazala dupa ce a fost lovit cu pumnul in fata de Piscitelli. In incercarea disperata de a respinge mingea revenita din bara, italianul l-a izbit cu pumn in toata regula pe Safranko.



In ciuda accidentarii, fotbalistul a rezistat in teren pana la pauza, cand i-a lasat locul in teren lui Lorand Fulop. Sepsi i-a comandat deja masca de protectie lui Safranko pentru a se putea baza in continuare pe el dupa ce vor trece zilele de pauza obligatorii pe care va trebui sa le ia.