"Ai aratat ca esti o zdreanta, Nico!" Conflict dur intre suporterii Rapidului si Daniel Niculae! De la ce a pornit totul

Promovarea Rapidului a iscat o cearta intre Daniel Niculae si liderul galeriei.

Rapidul a promovat matematic inainte sa joace meciul cu FC U Craiova. Rezultatul de egalitate dintre ASU Poli Timisoara si Mioveni, 2-2, a readus echipa giulesteana in Liga 1, dupa o pauza de 6 ani.

Chiar daca au fost invinsi de FC U Craiova, 1-3, rapidistii au petrecut cu fast revenirea in prima liga a Romaniei. Dar in aceeasi seara, unde toate erau bune si frumoase, a aparut un conflict intre Daniel Niculae si liderul galeriei.

Vlad Baltazar, un membru important al ultrasilor giulesteni, a povestit intr-un live pe contul personal de Facebook, de la ce a pornit scandalul intre presedintele Rapidului si "Bocciu", seful galeriei. La sfarsitul meciului cu FC U Craiova, "Bocciu" l-a sunat pe Daniel Niculae pentru a-i cere sa vina cu echipa in Giulesti, suporterii dorindu-si sa se bucure impreuna cu fotbalistii lor. Presedintele clubului a refuzat, insa, invitatia, invocand ca echipa are rezervare la restaurant.

Dupa multiple insistente ale liderului de galerie, nervii au cedat si cei doi au inceput sa se injure, potrivit spuselor lui Vlad Baltazar.

"Toata galeria era vorbita ca daca promoveaza in Divizia A, ii asteapta pe jucatori in Giulesti. Urma sa fie vreo 3 – 4 000 de oameni in Giulesti. Dar echipa n-a mai ajuns acolo. 'Bocciu' a pus mana pe telefon si a vorbit cu Daniel Niculae al nostru. L-a sunat pe Nico si i-a zis ca-i asteapta in Giulesti. Nico a zis ca nu vin! Ca ei merg la restaurant.

'Pai stai, ba, Nico, vino si tu 20 de minute.' Nu, ca ei au rezervare. Vreo 15 minute mi-a zis finul meu, 'Bocciu', ca s-a rugat de Daniel Niculae sa vina cu echipa in Giulesti. Era o minima consideratie fata de suporteri acest lucru. Rapid Bucuresti e echipa fanilor, noi suntem Rapidul. Jucatorii, antrenorii, conducatorii vin si pleaca.



Pe finalul conversației, 'Bocciu' a inceput sa se milogeasca, e urat sa spun asta, dar asa mi-a spus ca s-a milogit de Nico. Dupa un sfert de ora in care s-a milogit, a inceput si i-a zis: 'Vino, ba, baga-mi-as p**a in mortii tai si in copiii tai de jigodie!' Si Daniel Niculae i-a raspuns: 'Baga-mi-as si eu in mortii tai si in copiii tai!'



Toate bune si frumoase. Suntem barbati, ne mai injuram. A doua injuratura, in schimbul asta de croseuri, ii zice Nico: 'Baga-mi-as p**a in ma-ta de cioara!' Ce? Cioara? Bai, Nico, aici ai stricat-o definitiv si iremediabil. Din pacate, sau din fericire, ti-ai dat arama pe fata. Daca erati fata in fata poate iti dadea si una in barba sau ii dadeai tu. Cand ai zis injuratura aia ai aratat ca esti nasol.

L-ai facut pe seful galeriei cioara. Bai, Daniel Niculae, dar cand i-ai zis asa ne-ai jignit pe toti. In primul rand, omul nu e tigan, ca sa-i zici cioara. Toti tiganii sunt mandri. Daca ii zici cioara il deranjeaza. Ne doare pe toti ca l-ai facut cioara pe 'Bocciu'. Parintii lui sunt romani, nici eu nu sunt tigan. Suntem romani! Ne-ai jignit pe toti! Ai redeschis o rana veche din istoria recenta a Rapidului cand eram impartiti in doua in galerie. Tu nu aveai voie sa ai pozitia asta in calitate de presedinte. Tu nevenind ai aratat ca esti o zdreanta. Sa vedem cum facem, Nico, de acum incolo. Cum o spalam pe asta?", a dezvaluit Vlad Baltazar.

Membrul galeriei a mai spus ca jucatorii Rapidului au petrecut pana in zori la Palatul Stirbei, si ca nu aveau nicio scuza sa nu se intalneasca cu suporterii in Giulesti. Nu i-a iertat nici pe Angelescu si Iosif, pe care ii considera responsabili pentru ca echipa nu a venit sa sarbatoreasca cu suporterii.

"Eu stiu bine Palatul Stirbei. E intr-o padure. Nu-i deranjeaza nimeni. Echipa Rapid si conducatorii au stat pana la 5 - 6 dimineara cand au plecat toti beti. Nu-i condamnam pentru asta. Era normal sa bea, sa petreaca, sa se distreze. Nu asta e problema, problema e ca de ce n-au venit la stadion? Aici nu e vinovat numai Nico, trebuia sa faca front comun echipa si cu Mita. La vara vei zbura, sa-l aduca pe Mourinho, Guardiola… Te vor da afara la vara. Tu trebuia sa iei echipa si sa vii la stadion.

Angelescule, pariorule… Angelescu avea o fata de inmormantare. Daca era Pancu presedinte, venea la stadion. Nu era cel mai bun prieten al meu, dar venea la stadion, apoi se intorcea la Palatul Stirbei si petrecea 3 zile", a adaugat Vlad Baltazar.