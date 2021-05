Bomba in Giulesti! "Sunt convins ca Sapunaru va reveni la Rapid!" Anuntul facut de Daniel Pancu 

Sapunaru ar putea imbraca tricoul Rapidului din sezonul viitor.

Rapid a revenit in Liga 1 dupa o pauza de 6 ani. Asa cum a anuntat si antrenorul Mihai Iosif, echipa are nevoie de intariri pentru sezonul viitor. Pe langa Alex Ionita, pe care l-am vazut prezent in tribune la ultimul meci cu U Craiova, si pe care Victor Angelescu il doreste, au mai aparut alte doua nume care pot imbraca tricoul alb-visiniu din vara.

Daniel Pancu a dezvaluit, imediat dupa promovarea Rapidului, ca Sapunaru, impreuna cu Herea, au sanse mari sa revina in Giulesti, datorita relatiei bune pe care o au cu Daniel Niculae.

"Sunt convins ca Sapunaru si unul dintre fratii Herea, poate chiar amandoi, vor reveni la Rapid. Sunt in relatii foarte bune cu Daniel Niculae, sunt convins ca vor reveni si asta e foarte bine! Pe Alex Ionita l-am vazut aseara la meci", a declarat Daniel Pancu la Look Sport.

Ajuns la 37 de ani, Cristian Sapunaru tocmai ce si-a reziliat contractul cu Kayserispor, dupa 3 ani jumatate petrecuti in Turcia. Fundasul inca nu si-a anuntat retragerea din fotbal, iar experienta sa ar putea fi utila giulestenilor.

De asemena, Daniel Pancu a recunoscut ca nu credea in sansele Rapidului de pomovare cu Mihai Iosif la carma echipei, si a tinut sa isi prezinte scuzele pentru faptul ca a fost neincrezator.

"Să felicitam aceasta echipa, colectivul tehnic. Imaginile astea sunt impresionante. Am simtit o stare de implinire, de bucurie. Sincer, nu credeam in echipa, nu credeam in antrenor... Le dadeam sanse mici sa promoveze direct! Imi cer scuze daca am deranjat cand am fost critic, atunci cand am intrat in direct dupa meciul cu Craiova. Pentru suporterul rapidist conteaza Steaua, Dinamo, Petrolul si Craiova. Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva. E o realizare mare in acest sezon, cu trei antrenori schimbati. Sigur ca cel mai mare merit il are Mihai Iosif si se vede si din aceste imagini ca exista o chimie intre ei. Conteaza mult spiritul unei echipe in zilele noastre", a precizat Daniel Pancu.