INCREDIBIL | Gigi Becali se gandeste la DEZASTRU! Ce detaliu APOCALIPTIC le-a trecut Becali in contract jucatorilor care au acceptat taierea salariilor! La asta nu s-ar fi gandit nimeni

Scenariul apocaliptic pe care il ia in considerare Gigi Becali.

Gigi Becali a luat decizia de a taia salariile fotbalistilor la jumatate din cauza faptului ca pandemia coronavirusului a lovit si Romania, iar Liga 1 este suspendata. Unii dintre fotbalisti au semnat un act aditional prin care au fost de acord cu aceasta masura, in timp ce cativa au intrat in somaj tehnic.

Patronul ros-albastrilor nu este convins ca se va disputa nici sezonul 2020-2021, chiar daca FRF are un plan pentru reluarea stagiunii actuale in functie de cum va decurge pandemia coronavirusului. Becali i-a presat pe fotbalisti sa accepte diminuarea salariilor cu 50%, si chiar daca aceasta decizie a luat-o asupra tuturor jucatorilor, doar cativa au fost de acord cu micsorarea salariilor.

Surse din cadrul clubului dezvaluie o formulare apocaliptica din actul aditional semnat de jucatori, cu salariile micsorate: "Exista posibilitatea suspendarii activitatii fotbalistice si in sezonul 2020-2021". Asadar, Gigi Becali, nu este convins ca se va relua acest sezon, iar mai mult decat atat, suspecteaza ca nu se va disputa nici urmatorul sezon, 2020-2021, cu tot cu cupe europene, ceea ce ar insemna o adevarata lovitura din punct de vedere economic.

"Tanase, Coman, Vina, Popescu, Cretu au acceptat. Ar trebuie sa accepte si Man, si ceilalti. Acum se vad caracterele adevarate! Le-am marit salariile, le-am dat bani sa-si ia case, acum sa accepte si ei ca nu mai putem plati aceleasi salarii", a declarat Gigi Becali dupa ce a luat masurile de criza la echipa.

De cand a preluat Gigi Becali echipa, FCSB parcurge cel mai prost moment. Nu a mai reusit sa ajunga in grupele europene de doi ani. Daca acest lucru s-ar fi intamplat, Gigi Becali ar fi avut mai multi cu 30 de milioane de euro in conturi, iar patronul ros-albastrilor ar fi putut sa nu isi mai forteze jucatorii sa renunte la jumatate din salarii. Rapid Viena si Vitoria Guimaraes sunt echipele care i-au impiedicat pe ros-albastri sa ajunga in grupele europene si i-au scos lui Gigi din conturi 30 de milioane de euro, in ultimii doi ani.