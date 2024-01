Tânărul Alexandru Stan (18 ani) a prins doar cinci meciuri în acest sezon sub comanda lui Cristiano Bergodi, în Superligă și Cupa României, urmând să evolueze sub formă de împrumut la CS Mioveni până la finalul acestui an.

Giuleștenii au anunțat oficial transferul atacantului la CS Mioveni, unde antrenor este Constantin Schumacher.

Alexandru Stan pleacă de la Rapid

Argeșenii sunt printre favoriții la promovarea în Superliga României, chiar dacă sunt pe locul patru. Primele două clasate, CSC 1599 Șelimbăr și Corvinul Hunedoara, nu au drept de promovare în prima ligă.

„Rapid l-a împrumutat pe Alexandru Stan (18) la CS Mioveni, până în vară.

Atacantul nostru i se va alătura lui Cristian Ignat, și el împrumutat la formația argeșeană, urmând să fie antrenat de Constantin Schumacher, fostul mijlocaș al Rapidului.

Baftă, Alex!”, se arată pe pagina de Facebook a Rapidului.

Sezonul din Liga 2 se va relua la finalul lunii februarie, iar CS Mioveni va juca în primul meci cu CSM Alexandria, penultima clasată.

În ultimele trei partide din sezonul regulat, CS Mioveni va întâlni CSC 1599 Șelimbăr (deplasare), CSA Steaua (acasă) și CSM Slatina (deplasare).