"In 3 zile o sa avem antrenor!" Planul lui Gigi Becali: totul se decide dupa meciul din aceasta etapa! Cine e noul favorit pentru a prelua FCSB

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Daca o bate pe FCSB, Bergodi poate fi chemat sa o antreneze! Becali il vrea pana la returul din Cehia, care e joi seara de la 8 la PRO TV!



"In 3 zile o sa avem antrenor", anunta Becali. Bergodi se poate intoarce la FCSB! Nu se teme de Becali.



"Cand am fost acolo am stat bine, 3 luni parca, nu s-a implicat nimeni in alcatuirea primul 11!", a declarat Cristiano Bergodi.

Bergodi are duel cu FCSB in campionat. Bergodi s-a mirat ca Lucescu a ajuns in vestiarul FCSB, la meciul cu cehii. El l-a dat afara pe Becali din vestiar, cand era la FCSB!