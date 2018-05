Imagini rar vazute! Presiunea meciului de la Iasi i-a inghetat pe stelisti: reactia lui Nedelcu atunci cand Dica l-a anuntat ca-l baga pe teren

Presiunea meciului de la Iasi i-a facut pe stelisti sa capoteze. Acestia au facut un joc mai mult decat modest si au pierdut cu 0-1, ramanand in spatele CFR-ului.

Stelistii au jucat cu mare presiune la Iasi si au cedat. Acestia nu au reusit sa se ridice la miza partidei si au fost invinsi de Iasiul lui Stoican cu 1-0, prin golul marcat de Andrei Cristea.

Miza partidei i-a facut pe cativa dintre jucatorii lui Dica sa inghete. Una dintre explicatii au putea fi frica de criticile la care sunt uneori supusi dupa prestatii mai modeste.

La pauza, Dica a decis sa il introduca pe Dragos Nedelcu in locul lui Pintilii. Tanarul mijlocas a fost anuntat ca trebuie sa se incalzeasca, insa in momentul in care s-a echipat de joc a fost tradat de emotii.

Nedelcu a fost filmat in timp ce a luat loc timp de doua minute pe banca si a stat cu fata in pumni.

Cativa colegi au incercat sa il imbarbateze.