Un transfer e deja facut, alte trei pregatite! FCSB a inceput campania de achizitii: "Am vorbit deja cu Vasi"

Gigi Becali anunta modificari de lot la FCSB in aceasta vara.

Cu sanse mici la titlul de campioana, FCSB cauta deja intariri pentru sezonul urmator. Becali spune ca s-a retras si l-a lasat pe nepotul sau, Vasile Geambazi sa se ocupe de club.

"Pentru Qaka a facut deja clubul oferta. O sa-l cam ia pe Qaka.

Clubul o sa ia 3 jucatori in vara, am vorbit inainte cu Vasi. Nu dau nume, dar o sa luam. Pe Omrani o sa-l ia daca isi rezolva litigiul cu CFR.", a spus Gigi Becali la Ora exacta in sport.

Becali spune ca nu mai vrea sa repete polemica de dinaintea partidei de la Iasi, cand l-a ofertat pe Qaka. Burlacu de la Craiova il intereseaza, insa negocierile vor avea loc in vara. Cele doua cluburi se dueleaza luni, iar FCSB are doar varianta victoriei pentru a mai putea spera la titlu in ultima etapa.

"Burlacu e rezerva, nu vorbesc de el. Nu mai vreau discutii", a spus Becali.

BUDESCU, ALIBEC SI DICA, OUT!

Daca FCSB va rata titlul, Becali anunta revolutie in lot. Dica e primul care pleaca daca nu devine campion, in timp ce vedetele Alibec si Budescu vor fi vandute.

"Ii dau lui Muresan o sticla de sampanie, sa-l ia pe Budescu. Am vorbit cu Vasi, ne luam la revedere de la Budescu si Alibec, cei care se cred vedete si nu joaca nimic. O sa joace Nedelcu, Man, Florinel Coman, Morutan. La revedere, mi-a zis Vasi: chiar daca mai stau un an sau doi, fac echipa cu relatii de joc.

Dica daca nu ia campionatul, pleaca. Daca il castiga, nu poate fi dat afara. Asa am spus eu inainte sa ma retrag", a spus Becali la Ora exacta in sport.