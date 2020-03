Cu ce se ocupa Adi Petre in timpul pandemiei: Stelistul a facut un gratar virtual in propria locuinta! Imagini fabuloase cu Petre

FCSB si-a suspendat activitatea din cauza pandemiei de coronavirus.

Fotbalul din Romania a fost suspendat, iar FCSB si-a intrerupt activitatea, in urma pandemiei de coronavirus. Astfel, fiecare fotbalist isi ocupa timpul la domiciliu. Adrian Petre, atacantul "ros-albastrilor", a facut un clip inedit prin care ii indeamna pe fani sa ramana in casa. Acesta a facut in locuinta sa un gratar virtual. Pe fundal, Adi Petre a pus melodia "It's corona time"(E vremea pentru corona)