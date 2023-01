Înainte de startul partidei, Mihai Pintilii a fost întrebat de Lucian Burchel, șeful Școlii Federale de Antrenori, având în vedere că fostul jucător nu deține licența PRO, dar o antrenează pe FCSB, însă a oferit un răspuns „bizar”.

Ilie Dumitrescu 'intră prin alunecare' la Mihai Pintilii după ultima declarație făcută de antrenor

Asta l-a nemulțumit pe fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, care a ținut să adreseze câteva cuvinte grele la adresa vorbelor pe care le-a rostit Mihai Pintilii înaintea meciului cu FC Hermannstadt.

„L-am susținut pe Pintilii, dar să nu fii pregătit când îți pune cineva o întrebare de genul ăsta și să îmi vii cu chestiile astea nu mi se pare foarte ok. ’Domne, sunt angajat al clubului, am o funcție de delegat al echipei, mi s-a dat și această atribuție să pot să antrenez echipa pentru că sunt angajat și mă subordonez celui care conduce acest club. Că nu a fost un principal e vina clubului, nu am eu de ce să sufăr’.

Asta este greșeala clubului, dă-i, domnule, amendă clubului. E responsabilitatea clubului. Cineva pune un om care nu are calificare să conducă activitatea unei societăți care are un buget de 10-12 milioane. Asta e problema clubului, nu a delegatului echipei. Pintilii trebuia să vină pregătit, nu să vina să spună că îl arestează, că îl dă afară din țară sau ce a spus el pe acolo”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Pintilii, mesaj pentru Burchel: „Să trimită poliția să mă aresteze! Nu am nicio problemă”

Înainte de startul meciului de la Sibiu, Mihai Pintilii a vorbit despre șeful Școlii Federale de Antrenori, Lucian Burchel, evidențiind că nu l-au deranjat absolut deloc discuțiile acestuia.

„Nu m-au deranjat deloc discuțiile. Tam-tam-ul nu își are rostul. Chiar nu vreau să comentez, să îl lăsăm pe domnul Burchel să își facă investigația, să mă caute, să trimită și poliția să mă aresteze, nu am nicio problemă.

Dumnealui știe că am început cursul pentru carnetul de antrenor, nu știu de ce tot insistă. Nu pot să antrenez, așa, să mă dea afară din țară sau să mă aresteze. Ce pot să fac eu. Sincer, nu știu ce să răspund”, a spus Mihai Pintilii înainte de meciul cu Hermannstadt.

FCSB a terminat 2022 pe locul 3 în campionat, cu 38 de puncte acumulate după 21 de etape, la 6 puncte în spatele CFR-ului și cu 7 puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța. Cele 6 victorii din ultimele 7 partide obținute de Mihai Pintilii (38 ani) au făcut ca clubul roș-albastru să reintre în lupta la titlu.