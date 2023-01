Adrian Mititelu a vorbit și el despre evoluția echipei sale, evidențiind faptul că UTA Arad a arătat excelent și că oltenilor nu le-ar fi fost atât de greu nici dacă jucau împotriva campioanei, CFR Cluj, și vicecampioanei, FCSB.

„Nici cu echipele astea dacă jucam nu era așa greu”. Adrian Mititelu a pus ștampila după remiza Craiovei cu UTA

„Am luat un punct cu o echipă foarte, foarte bună, poate una dintre cele mai incomode echipe de înfruntat acasă. O echipă cu un antrenor foarte bun, care organizează jocul foarte bine. M-am temut foarte mult de acest meci, deşi cred că trebuia să câştigăm.

Cred că dacă câştigam noi nu se supăra nimeni, dar asta este. Şi ei au venit peste noi, dar am avut cel puţin două ocazii să facem 2-0, şanse mari. Este primul nostru meci tare, poate suferim puţin şi că am avut un singur meci amical. UTA este o echipă foarte grea, chiar dacă este sub noi în clasament, este o echipă foarte grea şi organizată.

Este o echipă dificilă, dacă jucăm cu CFR sau FCSB nu era atât de greu cum a fost cu UTA. Sunt specializaţi în jocurile din deplasare, în mandatul trecut al lui Balint au avut multe meciuri bune în deplasare, şi-au dominat adversarii.

I-am urmărit foarte atent şi ştiam că aşa va fi, din păcate nu am scăpat de acel gol al lor, dar putea să fie şi mai rău. Suntem puţini dezamăgiţi, cred că şi banca noastră de rezerve nu a reacţionat cum trebuie. Antrenorul putea să facă nişte mutări, poate nici Nicolo nu a fost foarte insipirat astăzi, Balint a mai făcut nişte mutări”, a spus Adrian Mititelu.

FCU Craiova - UTA Arad

Oltenii au început în forță meciul. William Baeten a deschis scorul în minutul 22, după o pasă briliantă oferită de Juan Bauza.

În partea a doua a partidei, Virgiliu Postolachi a restabilit egalitatea în minutul 72, în urma assistului provenit de la Desley Ubbink.

