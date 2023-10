Cele două cluburi s-au înfruntat în a 12-a etapă din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul „Oțelul” din Galați. Partida a fost arbitrată de Andrei Chivulete.

Ilie Dumitrescu a pus la colț vedeta Farului: "Nicio scuză!"

În minutul 25 al meciului, Louis Munteanu a scăpat singur cu portarul și a șutat direct în piciorul lui Dur-Bozoancă. Goalkeeperul a salvat-o pe Oțelul de un gol.

Iar Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a avut o reacție dură cu privire la ocazia irosită de Louis Munteanu, despre care a spus că emite pretenții și că e unul dintre cei mai buni atacanți din primul eșalon al României.

„E linia asta de trei Grameni, Băluță, Artean, plus Louis Munteanu, care e unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1. Louis Munteanu nu are nicio scuză aici, la ce pretenții.. Nu are nicio scuză, trebuia să dea gol.

În sezonul trecut, a dat goluri importante, care au cântărit decisiv în economia campionatului. El nu bătea 11 metri, bătea Alibec. Era extremă stângă. Pentru mine, e un '9' autentic, veți vedea progresul pe care îl va face copilul ăsta”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

Louis Munteanu se află sub formă de împrumut la Farul Constanța. Legitimat la Fiorentina, atacantul a evoluat și sezonul trecut la echipa pregătită de Gică Hagi, moment în care a pus umărul la titlul câștigat de dobrogeni.

Oțelul Galați - Farul Constanța 0-1

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ionuț Larie, din centrarea lui Constantin Budescu, din minutul 79 al partidei de pe stadionul „Oțelul” din Galați.

Echipele de start

Oțelul Galați: Dur Bozoancă - Rus, Cisse, Lovric, Silva - Cisotti, Lopez Varela, Jardan - Maciel, Fanati, Latouchent

Farul Constanța: Aioani - Sîrbu, Larie, M. Popescu, Kiki - Băluță, Artean, Grameni - Mazilu, Munteanu, Budescu

În urma confruntării, Farul Constanța a urcat pe locul cinci și a înregistrat după 11 meciuri disputate în primul eșalon al României 18 puncte, în timp ce Oțelul Galați a rămas pe opt cu 14 puncte.