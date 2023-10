Oțelul Galați și Farul Constanța s-au înfruntat în a 12-a etapă a sezonului regulat din Superliga României, pe arena echipei pregătite de Dorinel Munteanu.

Atmosferă superbă la Oțelul Galați - Farul Constanța!

Stadionul gălățenilor a fost arhiplin, iar suporterii Oțelului au cântat încă din primul minut. Ultima dată când cele două cluburi s-au înfruntat a fost în 2016, când Farul a câștigat cu 5-2 pe aceeași arenă.

Meciul a fost dictat de golul lui Ionuț Larie, marcat în minutul 79, din pasa lui Constantin Budescu

În urma confruntării, Farul Constanța a urcat pe locul cinci și a înregistrat după 11 meciuri disputate în primul eșalon al României 18 puncte, în timp ce Oțelul Galați a rămas pe opt cu 14 puncte.

Echipele de start:

Oțelul Galați: Dur Bozoancă - Rus, Cisse, Lovric, Silva - Cisotti, Lopez Varela, Jardan - Maciel, Fanati, Latouchent

Dur Bozoancă - Rus, Cisse, Lovric, Silva - Cisotti, Lopez Varela, Jardan - Maciel, Fanati, Latouchent Farul Constanța: Aioani - Sîrbu, Larie, M. Popescu, Kiki - Băluță, Artean, Grameni - Mazilu, Munteanu, Budescu

Ce spunea Gică Hagi despre Dorinel Munteanu înainte de meciul direct

Gică Hagi l-a lăudat pe Dorinel Munteanu, despre care a spus că a făcut o muncă extraordinară de când a preluat-o pe Oțelul Galați. De asemenea, tehnicianul Farului a subliniat că va fi o deplasare grea și că elevii săi trebuie să fie într-o formă bună pentru a pleca de la Galați cu puncte.

„Dorinel a făcut o muncă extraordinară acolo, luând echipa de unde a luat-o, a dus-o, unde a dus-o. Să facă o echipă care se luptă de la egal la egal cu toți. A făcut o echipă care arată foarte bine.

Suntem conștienți că e o deplasare foarte grea. Trebuie să fim în formă maximă și să facem un meci complet, să venim la Constanța cu o victorie sau măcar să revenim cu un punct.

Am analizat, am văzut, nu am decât să-l felicit pe Dorinel pentru munca pe care a făcut-o și sper să fim noi mai buni decât ei”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului.