Iftime i-a dat replica lui Rotaru dupa atacul la Croitoru: "Daca sunt asa buni, trebuiau sa ne bata!" Ce spune despre remiza din playoff

Valeriu Iftime l-a aparat pe Marius Croitoru, dupa ce Mihai Rotaru l-a atacat pe antrenorul Botosaniului.

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime i-a raspuns lui Mihai Rotaru, dupa ce conducatorul Universitatii Craiova l-a atacat pe Marius Croitoru ca "vorbeste mult si uneori pe langa subiect".

FC Botosani si Universitatea Craiova si-au impartit punctele in a doua etapa din play-off-ul Ligii 1, terminand meciul cu scorul de 1-1.

Botosaneni se afla pe locul 5 in Liga 1, acumuland 22 de puncte, iar oltenii se afla pe locul 3, avand 31 de puncte.

Valeriu Iftimie a sustinut ca antrenorul lui Botosani, Marius Croitoru nu vorbeste pe langa subiect, precum declara Mihai Rotaru si ca reactia pe care a avut-o patronul Universitatii Craiova este una neinspirata.

„Marius nu vorbeste pe langa subiect. Ne suparam foarte usor, cum am patit-o si eu. Daca spun ceva de echipa adversa, imediat mi se spune: 'vezi-ti de echipa lui matale. Ca eu nu fac asa'. E bine sa ne exprimam punctul de vedere. Tot ce pot sa spun e ca nu prea acceptam opinii diferite de ale noastre, de la oricine. Marius Croitoru este, pana la urma, un antrenor care poate sa aiba un punct de vedere. Demonstratia Craiovei a fost pe teren, nu la declaratii.

Erau buni, trebuiau sa ne bata, punct. Ieri, nu a fost o echipa mai buna decat noi. Adica o echipa care putea sa ia bataie si nu era nicio surpriza dupa meciul de ieri. Desi Craiova este echipa buna. Faptul ca domnul Mihai vrea sa-l taxeze pe Marius nu este cel mai bun mod de a ne regla intre noi.

O echipa cu nevoia de titlu poate era un pic mai expresiva, dar, in meciul de aseara, Botosaniul a avut mai multe ocazii si putea sa castige. Noi am fi putut castiga aseara, la fel cum am fi putut castiga cu FCSB-ul. Cred ca si golul de aseara a fost gol de portar, al nostru”, a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.