Hermannstadt - Viitorul | Hagi, anuntul momentului! Ce decizie a luat dupa infrangerea din ultimul meci

Gica Hagi a incheiat dezamagit anul: Viitorul a pierdut al treilea meci la rand in Liga 1.

Dupa 0-1 cu Hermannstadt, Gica Hagi spune ca a venit momentul pentru o pauza si mai multe schimbari la Viitorul. Hagi spera ca ultima parte a sezonului regulat sa fie mai buna pentru echipa sa.

Hagi a anuntat in urma cu cateva zile ca vrea sa plece in strainatate si sa-i lase locul lui Galca la echipa sa. Hagi nu vrea insa sa schimbe echipa in plin sezon si va continua cel mai probabil la echipa din Ovidiu pana in vara.



"Echipa nu a fost proaspata, nu am avut limpezimea si prospetimea pentru ca atunci cand ataci trebuie sa ai mintea limpede, sa desfaci, sa iei deciziile care trebuie. Fara sa fim limpezi la cap, picioarele, dupa aceea, nici ele nu au functionat bine din pacate. Cu toate ca am incercat sa ducem jocul, sa il facem cum trebuie. Bine ca a venit vacanta si mergem in vacanta.

Cand iei bataile pe care le-am luat noi in ultimul timp, bine ca vine vacanta si vedem ce vom pregati la anul, ce vom fi. Nu uitati ca am zis ca o sa fie un an de suferinta si vom suferi probabil in continuare. Vedem ce vom face de la anul incolo.

Eu stiu ca am pierdut 3 meciuri, puncte multe, importante si nu e bine. Acum imi trebuie 2, 3, 4 zile de odihna si vedem ce decizii iau. Multe lucruri trebuie facute si schimbate.

Oboseala probabil, putina oboseala. Meciuri grele, importante, am avut si nesansa la Gaz Metan, am luat golul ala in ultimul minut, dupa aceea au venit infrangerile si poate putin confuzi”, a spus Gheorghe Hagi la Telekom.

Viitorul incheie anul pe 5, cu 33 de puncte, la 10 puncte de liderul CFR, care are meci diseara cu FCSB.