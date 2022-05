Helmut Duckadam crede că falimentul este singura soluție pentru Dinamo în acest moment: „Amatori!”

„Eroul de la Sevilla” a susținut că Dinamo se află la nivel de amatori, în acest moment, din punct de vedere fotbalistic și că ar trebui să intre în faliment și să o ia de la zero.

Dinamo va trebui să o ia de zero, crede Helmut Duckadam

„Eu am zis în urmă cu trei ani că Dinamo ar fi trebuit să între în faliment şi să ia totul de la zero. Aşa era cel mai normal să se întâmple. Să nu dramatizăm din această retrogradare, pentru că au fost echipe şi mai mari care au retrogradat, cărora s-a dovedit a le fi bine după ce au luat-o de la zero.

Eu cred că Dinamo a avut parte de o conducere de amatori, iar echipa asta a fost ţinută în viaţă de federaţie, fani şi aici tot respectul pentru suporterii dinamovişti. Dar nu se putea continua aşa la nesfârşit. Dar tot trebuia să se spargă buba.

Părerea mea e că Dinamo ar trebui să îşi facă un plan foarte bun de redresare, să se gândească ce au de făcut, iar în privinţa promovării eu zic că ar trebui să promoveze atunci când au gata stadionul. Atunci Dinamo va renaşte în adevarul sens al cuvântului, cu un stadion ultra modern şi motivaţia va fi alta”, a declarat Helmut Duckada, potrivit orangesport.ro.

Dinamo va evolua în eşalonul secund pentru prima dată de la înfiinţarea clubului, în 1948.