BREAKING NEWS! CFR Cluj, atac cu talpa la Hategan: "Malpraxis in forma continuata!" Plangere facuta la CCA impotriva arbitrului

Tensiunile din fotbalul romanesc continua.

Cei de la CFR Cluj au facut memoriu la Comisia Centrala a Arbitrilor impotriva lui Ovidiu Hategan, dupa ce cel mai bine cotat arbitru roman i-a arbitrat la partida de etapa trecuta, cu CSU Craiova, pierdut pe teren propriu, 1-2, si au reclamat maniera "centralului".



Sefii echipei clujene cer ca arbitrul sa nu mai fie delegat la meciurile pe care baietii antrenati de Edi Iordanescu le disputa in playoff, pentru a se evita orice scandal sau polemica care ar fi creeata. Pentru a-si sustine cererea, clujenii au atasat si 3 filmulete de 7 minute, in care au fost prinse fazele pe care Ovidiu Hategan le-ar fi judecat in defavoarea lor.

Pentru CFR urmeaza marele meci cu FCSB, de la Bucuresti, iar in cazul unei victorii ar putea sa se distanteze la 5 puncte de echipa patronata de Gigi Becali, ceea ce ar insemna ca ar lua o optiune importanta de a castiga al patrulea titlul consecutiv.

‼️ Dr. Ovidiu Hațegan: Malpraxis în formă continuată! 19 operații reușite – pacientul mort ‼️ În urma declarațiilor,... Publicată de Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA pe Vineri, 30 aprilie 2021