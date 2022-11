În prezent liber de contract, Gnohere a ajuns în fotbalul românesc în 2015, la Petrolul, însă nu a fost legitimat niciodată la ploieșteni, care au decis să renunțe la el. Ulterior, francezul a semnat cu Dinamo, iar într-un sezon și jumătate a marcat 24 de goluri în 59 de partide.

Harlem Gnohere: "Am plecat de la FCSB din cauza antrenorului"

În ianuarie 2017, Harlem Gnohere a făcut pasul la rivala FCSB, în schimbul sumei de 250.000 de euro. "Bizonul" a devenit golgheterul României în sezonul 2017/2018, iar alături de formația patronată de Gigi Becali a ajuns până în 16-imile Europa League, când FCSB a fost eliminată de Lazio (2-5, la general).

După 51 de goluri în 115 meciuri la FCSB, Gnohere s-a despărțit de bucureșteni în iulie 2020. Francezul spune că a luat această decizie în principal din cauza antrenorului Bogdan Vintilă, cu care nu a avut o relație deloc bună.

"Nu m-a deranjat (n.r - când lumea spune că are prea multe kilograme) pentru că nu înțelegeam limba română. Oamenii vorbeau că am prea multe kilograme, dar eu nu înțelegeam. Acum, că înțeleg, mă deranjează. Chiar și așa, am jucat bine, oamenii puteau zice ce vor. Am fost golgheterul României fiind 'gras'.

Domnul Becali, în ciuda a ceea ce s-a întamplat, în ciuda a ceea ce a vorbit în presă, chiar dacă intervine la echipă, este omul care face enorm de multe pentru Steaua (n.r - FCSB). Sper să rămână pentru mult timp, să reușească să ia un titlu deoarece a trecut mult timp de când s-a întâmplat asta.

Mi-a plăcut de el (n.r - Gigi Becali), faptul că era 'nebun' mi-a plăcut enorm. Chiar dacă au fost decizii bizare în ceea ce mă privește, este o persoană pe care o apreciez.

Am plecat din cauza domnului Becali, dar mai mult din cauza antrenorului care a venit (n.r - Bogdan Vintilă). Nu am o problemă cu domnul Becali, chiar dacă m-a criticat mereu.

Anul în care am plecat a fot dificil pentru mine la nivel relațional cu antrenorul principal. Anumite decizii nu au fost corecte în ceea ce mă privește", a spus Harlem Gnohere, pentru PRO TV.

Harlem Gnohere: "Relația pe care o aveam cu Dică era formidabilă. La Dinamo trebuie să îi mulțumesc lui Rednic"

Întrebat despre momentele favorite de la FCSB, Gnohere a spus: "Anul cu Nicolae Dică, primul an cu el a fost o perioadă frumoasă. Am pierdut titlul la diferență mică, dar suporterii au trăit victoria cu Lazio, am marcat. Acea perioadă, cel puțin pentru mine, a fost foarte bună. Relația pe care o aveam cu Dică era formidabilă. Erau jucători buni: Alibec, Budi, Junior, Bălașa, Niță. A fost o perioadă minunată".

"Bizonul" nu a uitat nici de perioada petrecută la Dinamo: "La Dinamo trebuie să îi mulțumesc antrenorului Rednic. A fost cel care m-a vrut când am plecat de la Petrolul, îmi știa calitățile. A fost o perioadă formidabilă chiar dacă am pierdut Cupa Ligii. Erau jucători buni: Filip, Anton, Rotariu. Cel mai frumos meci al meu? Au fost destule, dar cred că partida împotriva celor de la Astra, când era campioană. Am marcat trei goluri. Și cel cu Steaua, când a fost 1-1. Am intrat și am marcat. A fost perfect".