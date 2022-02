Hagi nu o lasă pe Farul pentru Galata! „Regele” rămâne în Liga 1 pentru a se lupta la titlu: „De asta am coborât pe bancă!”

Etapa aceasta, constănțenii se duelează cu FC Argeș (luni, 21 februarie, ora 17:30), ocupanta locului șapte în clasament, în ceea ce putem numi „finala pentru playoff”.

Lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru constănțeni cu Hagi pe bancă, iar acest lucru l-ar putea duce pe „Rege” la Galatasaray.

Fatih Terim și-a anunțat candidatura la președenția Galatei, iar tot mai multe voci susțin că, în cazul unei victorii, acesta va încerca să-l aducă pe Gică Hagi la Istanbul.

Gică Popescu îl fătuiește pe să accepte oferta dacă aceasta se va concretiza.

„Eu m-aș bucura ca acest lucru să fie adevărat.pentru că știu cât de mult și ce reprezintă Galata pentru Gică.

Dacă acest lucru ar fi adevărat și Gică ar consdiera că ar fi oportună plecarea lui la Istanbul, ar trebui să o facă, pentru că rar viața îți dă astfel de oportunități”, a spus Gică Popescu.

Gică Hagi visează să scrie istorie la Farul

„Regele” nu este tenta, în momentul de față, de o colaborare cu Galatasaray. Hagi e hotărât să continue alături de Farul Constanța, pentru a lupta la titlu.

„Noi am început un proiect la Constanța, e foarte greu să mă despart de el.

Să ne luptăm sus, ca de-aia am coborât pe bancă, altfel nu aveam de ce să cobor pe bancă. Pentru că la mine singura strategie este să încerc să devin cel mai bun.

Am luat-o de jos iar, am avut un an de pauză, unde am reflectat, am făcut anumite analzie și acum am venit înapoi să muncesc, să construiesc o echipă care să joace un fotbal bun”, a spus Gică Hagi la o conferință de presă.