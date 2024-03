Gigi Corsicanu și Dan Șucu au vorbit! Cine va fi lider de galerie la Rapid

În urma șocantei arestări a liderului de galerie, Liviu "Bocciu" Ungurean, suporterii Rapidului sunt în căutarea unui nou lider pentru pasiunea lor intensă. Cu scandalul încă fierbinte, Dan Șucu, finanțatorul majoritar al echipei, lansează o provocare clară pentru unitate și putere în rândurile galeriei.

Dan Șucu: ”Galeria este un organism independent"

Dan Șucu, împătimitul finanțator al clubului, urmărește cu atenție evoluțiile și aspirațiile galeriei. Într-un interviu captivant, el a adus în discuție importanța unei galerii unificate și a unui lider puternic pentru a face față provocărilor din SuperLiga.

”Galeria este un organism independent. Dorința mea e să văd o galeria unificată și un lider puternic. Probleme cu justiția nu am văzut. Dacă o să fie, sunt convins că galeria își va alege un alt lider, dar eu nu cred că are probleme cu justiția.

Niciodată nu am dat galeriei bani. Pentru deplasările lungi, am fost și suntem de acord să contribuim la costuri, atunci când suntem solicitați, asta am spus. Iar legat de scenografii, am contribuit la una sau două, din ce știu eu.

Noi plătim autocarele respective direct la firma de transport. În cele mai multe galerii din țară, primesc intrare gratuită, din ce am înțeles eu. La noi, ei își plătesc biletele. Chiar îmi face plăcere ca din acești bani de pe bilete să plătim, pentru că sunt unii tineri, de exemplu, care nu-și permit să ajungă la Cluj sau altundeva.

Prezența într-o galerie nu este o chestiune de profesie, ci de pasiune. Dacă vrem să transformăm pasiunea în profesie, atunci ne oprim.”, a declarat Dan Șucu, pentru Digi Sport.

Cu toate acestea, în lumina recentelor evenimente, apare o dilemă: cine va fi următorul călăuzitor al suporterilor?

Galeria nu vrea să îl înlocuiască pe "Bocciu"

Victor Angelescu, acționarul minoritar, propune o alternativă în persoana lui Gigi Corsicanu, dar acesta nu exclude posibilitatea unui retur al lui Ungurean.

”Unele informații sunt eronate. Victor Angelescu a declarat că e o schimbare de lider. Nu se pune problema să se facă nimic. Până se judecă recursul lui Ungurean, nu se va face nimic. Este o normalitate să îi dăm șansa omului care a muncit și a făcut lucruri bune.

Vom lua o hotărâre după această decizie. O să avem timp să ne organizăm. Eu nu mai pot să fac asta. Nu e frumos din partea mea să fac asta!”, a declarat Gigi Corsicanu, conform sursei citate.

În ciuda speulațiilor și a incertitudinilor, Corsicanu subliniază faptul că decizia finală va fi luată de către galerie, după finalizarea procesului lui Ungurean. Așadar, întrebarea rămâne: cine va prelua frâiele pasiunii fervente a suporterilor Rapidului în acest moment de tranziție și incertitudine?