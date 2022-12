Gigi Becali vrea să-l împrumute la U Cluj, dar jucătorul are alt plan: „Vreau să încercăm afară!”

Ianis Stoica (19 ani) nu mai are același randament ca în sezonul trecut. În 18 meciuri în care a fost utilizat de Toni Petrea (47 ani), Nicolae Dică (42 ani) și Mihai Pintilii (38 ani), în toate competițiile, atacantul nu a izbutit să marcheze sau să ofere o pasă decisivă.

Împrumutul lui Ianis Stoica la U Cluj, în impas

În consecință, pentru a-i oferi mai multe minute de joc, FCSB s-a gândit să-l împrumute. Gigi Becali (64 ani) a mărturisit că U Cluj este interesată de serviciile lui Ianis Stoica, numai că mutarea sa în Ardeal nu s-a mai produs. Însă, directorul sportiv al lui U Cluj a precizat că împrumutul nu s-a realizat pentru că atacantul așteaptă o ofertă din străinătate.

„Din punctul de vedere al FCSB-ului, împrumutul e OK, dar am înțeles că jucătorul mai așteaptă o variantă din afară. Sunt discuții, nu e nimic sigur, vom vedea în zilele sau săptămânile viitoare ce se va întâmpla exact”, a declarat Gabriel Giurgiu pentru gsp.

Același lucru a fost confirmat și de Anamaria Prodan. Impresarul lui Ianis Stoica a dezvăluit că acesta a fost constrâns de conducera FCSB-ului să semneze cu firma fraților Becali, pentru că altfel nu va mai juca. Totodată, Anamaria Prodan a dezvăluit că atacantul nu este încântat de varianta U Cluj.

„Ianis se gândea și la mine, că sunt ca mama lui, dar și să semneze cu frații Becali: 'Mă amenință ăștia, nu mă mai lasă să joc'. El mi-a zis că nu e adevărat că a semnat cu un alt impresar.

A fost oricum jucătorul meu, nu contează ce declară ăștia, aveam contract cu el. Nu avea cum să iasă din contractul ăsta. S-a discutat despre U Cluj, i-am spus că FCSB vrea să-l dea împrumut la U Cluj. Ultimul mesaj de la el este: 'Nu vreau să mă duc la U Cluj, vreau să încercăm afară'. Oricum, trebuie să joace”, a declarat Anamaria Prodan pentru aceeași sursă.

Gigi Becali, șocat de oferta primită pentru Ianis Stoica: „Ce sunt, mă, găinar?”

„E la echipa a doua, au venit unii au făcut ofertă de 550.000, am zis să îl dau, cică să dăm banii în trei rate. Au venit la palat, am zis: 'Sunteți nebuni? E gunoi la care vreau să renunț din casa mea? Ce rate? Ce sunt, mă, găinar? Am oi, poți să mă faci cioban, văcar, dar nu găinar. Vorbim de rate să îmi dai 550.000 de euro în trei rate?'. Du-te, mă de aici!

Toți jucătorii sunt la echipa a doua, se vor deplasa în Cupă acum, îi dăm posibilitatea lui Iftime să câștige și el un meci acum”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.