Sepsi OSK - FCSB 2-5

Au marcat: Safranko (51), Alimi (61)/ Şut (6), Olaru (11), Coman (57), Octavian Popescu (69), Djokovic (75 - penalty).

O întrebare pertinentă adresată lui Elias Charalambous după Sepsi - FCSB 2-5 l-a enervat la culme pe Gigi Becali. Deși chestiunea e de real interes și naște multe comentarii, Becali și-a manifestat indignarea pentru că Elias Charalambous a fost întrebat 'cine e antrenorul la FCSB'.

Cum implicarea patronului peste antrenor e arhicunoscută la FCSB și subliniază faptul că omul de afaceri din Pipera nu poate renunța la vechile obiceiuri de pe vremea în care trimitea bilețele prin Valeriu Argăseală către banca tehnică, subiectul îl deranjează, firesc, pe Becali.

Gigi Becali, enervat de reacția lui Elias Charalambous

Simpaticul patron de la FCSB l-a luat în colimator pe Elias Charalambous. De ce? Citiți mai jos.

"Băi, Elias! Ți-au pus întrebări ca aseară, cine e antrenor. La revedere, vă mulțumesc! Dă-le peste bot, să vorbească singuri dacă nu au respect pentru oameni. Lasă-i cu ochii în soare, că nu ești obligat. Cine e antrenor? Dacă știți... Pentru că nu au cârcotașii ce să zică, stau până la 12 noaptea când e meci, să-i văd cum se oftică.

Schimbările: Coman, vârf.. a dat gol din poziție de vârf. Tavi, schimbat, a dat gol. Djokovic a dat gol. Ce mai vrei? Băluță a scos 11 m. Lăsați omul în pace! Știți despre ce e vorba, că așa e la mine!

Nu știți ce se întâmplă la Becali? Ce mai vreți? Ce crezi, că schimbările se fac așa, ne consultăm, vorbim. Și când facem echipa înainte, ținem cont ce avem pe bancă. Dacă am sânge proaspăt, pentru ce să joc cu sânge obosit? Mi-a dat UEFA cinci schimbări. Încă nu știm 11-le ideal, dar de aia facem și schimbările astea", a tunat Becali, luni dimineață, într-un interviu la palatul din Aleea Alexandru.

FCSB, cel mai bun atac din Superliga

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte. Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide. FCSB are cel mai bun atac, cu 22 de goluri marcate și doar nouă primite.