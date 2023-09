Jucătorul care l-a uimit pe Panduru după Sepsi - FCSB: "Excepțional, un sezon incredibil!"

Cu șase schimbări în echipa de start față de meciul precedent, FCSB a avut un start excelent: două goluri în primele 11 minute marcat de Adrian Șut și Darius Olaru. Sepsi a dat replica în startul reprizei secunde, când Safranko (51) a redus din handicap, însă Florinel Coman a refăcut diferența șase minute mai târziu.

Basarab Panduru, impresionat de Darius Olaru

Sepsi a mai marcat o dată, pentru 2-3, prin Alimi, în minutul 60, însă golurile lui Octavian Popescu (69) și Damjan Djokovic (75) au risipit toate emoțiile, iar FCSB s-a impus cu 5-2 și și-a consolidat prima poziție.

Darius Olaru a făcut un nou meci excelent pentru FCSB. A marcat un gol spectaculos - preluare cu dreptul și șut imparabil cu stângul - și i-a oferit un asist lui Florinel Coman în repriza secundă.

Basarab Panduru spune că startul de sezon al lui Olaru este unul incredibil, iar mijlocașul se apropie deja de cel mai bun sezon din carieră.

"Olaru joacă pentru echipă. E într-o formă excepțională. Asta trebuie să facă din poziția de inter. 10 meciuri, 6 goluri. Cele mai multe au fost șapte într-un sezon. E un început de sezon incredibil după părerea mea. Și ce pase! Eu cred că Olaru e jucătorul meciului.

Olaru are și cei mai mulți kilometri alergați și asta îi permite să joace mereu", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport, după Sepsi - FCSB 2-5.

Darius Olaru are șase goluri și două pase decisive în cele 14 meciuri jucate la FCSB în acest sezon, în toate ca titular.

În comparație, căpitanul vicecampioanei a marcat un singur gol și a oferit opt pase decisive în cele 47 de partide din sezonul precedent.

FCSB rămâne lider în Superligă

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.

FCSB are cel mai bun atac, cu 22 de goluri marcate și doar nouă primite.