"M-A EDUCAT PUSCARIA" :) Gigi Becali lanseaza un nou ATAC la adresa Craiovei si dezvaluie cum va aborda finalul sezonului

Patronul FCSB a explicat si ce s-a intamplat la “omenia“ contra Viitorului din 2013.

Chiar daca a lansat in spatiul public ipoteza conform careia va aborda partida contra CFR-ului, din play-off, cu juniorii, pentru a se razbuna pe Craiova, Becali a revenit asupra pozitiei sale initiale. Patronul FCSB a argumentat ca vrea sa se razbune pentru atitudinea abordata de olteni in sezonul in care Viitorul lui Hagi a castigat titlul in fata echipei sale. Atunci, Craiova a folosit multi juniori in meciul cu Viitorul si a jucat tare contra FCSB-ului!

“La Craiova mergem sa castigam, macar sa demonstram cine suntem. E si o ambitie… “Ati jucat cu copiii, stai sa vedem acum ce se intampla cu voi”. Toata lumea va juca la victorie in finalul sezonului si nimeni nu trebuie sa mai faca lucruri precum cele facute de ei cu Viitorul. Oamenii fara demnitate fac asta si oriunde unde nu se implineste dreptatea, nu este bine.

Astra a jucat corect si drept, la fel si Gaz Metan. Mi-a dat Dani Coman un mesaj aseara prin care imi zicea “Nea Gigi, iti dau cuvantul meu de onoare ca n-am avut nicio prima. Am jucat pe bune, fara nicio prima de la nimeni”. Eu il cred pe Dani. Asta e demnitate. Faptul ca esti fotbalist, patron sau club de fotbal si joci corect si drept si iti dai silinta ca sa fie corectitudine, acolo este demnitate. E demnitatea patronului, a jucatorilor. Daca n-ai demnitate, bagi copiii. Nu se face asa ceva”, a spus Becali la Pro X.

Patronul FCSB a comentat si situatia din 2013, cand Viitorul a invins in Ghencea cu 5-2 si a inceput o cursa nebuna pentru salvarea de la retrogradare. Echipa lui Becali era deja campioana si a fost acuzata ca a trantit partida contra constantenilor.

“Viitorul nu s-a salvat cu meciul omeniei. Acolo a fost vorba de relatia nas-fin. La Craiova - Viitorul, nu era Rotaru nasul lui Hagi. Nu poti compara mere cu pere, e altceva. Nu e acelasi lucru. Da, atunci aveam alta mentalitate, dar intre timp m-a educat puscaria. A doua zi am mers atunci la puscarie, dar m-a educat justitia. Inseamna ca avem organe de educatie foarte bune la penitenciar. Intr-un an, mie mi-au dat doar o zi posibilitatea sa plec acasa, desi legea spune ca trebuie sa ai 30 de zile pe an. Era “urecheatul” lui Ponta la Justitie. Un procuror de la DNA s-a intalnit cu un jucator, nu spun numele lor, si i-a zis “Bai, trebuie Becali la puscarie! Asa am ordin”! Maior era la SRI si a dat ordinul sa fac eu puscarie si toti care au fost condamnati atunci”, a adaugat Becali.