"Jucatorii ajung sa se vanda singuri!" Ce ar trebui sa faca Gigi Becali ca sa-i vanda pe Man si Coman pe zeci de milioane! 

Laurentiu Reghecampf este convins ca Gigi Becali isi poate vinde 'perlele' pe sume foarte mari.

Patronul lui FCSB trebuie sa respecte, insa, cateva conditii, in opinia fostului antrenor al echipei.

Reghecampf i-a recomandat lui Becali sa ii pastreze pentru a-i folosi in cupele europene in sezonul urmator. In acest fel, Florin Coman si Dennis Man ar putea ajunge sa valoreze mult mai mult.

"Poti lua banii astia (n.r. 10-15 milioane de euro) pe ei. Dar de ce trebuie sa ii vanda acum? Are jucatori tineri, care vin din spate, are jucatori valorosi. Echipa e formata de un an de zile. Lasati-i sa joace un an de zile, sa castige ceva.

In Champions League va fi foarte greu sa mai joci. Cand joci in cupe europene, ajungi poate si in primavara europeana, jucatorii ajung sa se vanda singuri", a declarat Reghecampf la GSP.