După ce a anunțat că Darius Olaru are șanse mari să plece în această iarnă, Gigi Becali spune că și portarul Ștefan Târnovanu are ușa deschisă.

Recent, Mihai Stoica transmitea că Târnovanu poate pleca de la FCSB doar dacă îi va achitată clauza de reziliere, însă Gigi Becali s-a răzgândit între timp.



"Târnovanu nu ar putea pleca și în niciun caz pe 5 milioane. Deocamdată, Târnovanu are clauză de 10 milioane, nu de 5 milioane. Nu se pune problema, abia a a început să apere. Are 24 de ani, are timp să se transfere. Ne interesează să mergem mai departe în Europa League și să câștigăm o nouă ediție de campionat", a declarat Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, în urmă cu o săptămână, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Dacă dă cineva 5 milioane pe Târnovanu, pleacă"



Câteva zile mai târziu, Gigi Becali s-a răzgândit. Finanțatorul de la FCSB spune că, de fapt, nu va ține cont de clauza de reziliere a lui Târnovanu în valoare de 10 milioane de euro și că este dispus să îl vândă pe portar la jumătate de preț.



"Târnovanu? Dacă dă cineva 5 milioane pe el, pleacă. Atât spun. Nu mă interesează cine, ce, cum. Dacă dă cineva 5 milioane și cu 5 pe ăsta (n.r - Darius Olaru), se fac 10. Și mai iau 6 pe Florinel, se fac 16. Mai iau 14 din Europa și se fac 30", a spus Gigi Becali, la Fanatik.



Despre posibilul transfer al lui Târnovanu a vorbit recent și impresarul portarului, Ioan Becali, care a spus că Udinese, club din Serie A, monitorizează situația goalkeeper-ului de la FCSB.

Din ianuarie 2025, la FCSB va sosi un alt portar, Lukas Zima, cumpărat de la Petrolul Ploiești. Cehul a fost adus în locul rezervei Andrei Vlad, care a ajuns la final de contract, însă o eventuală plecare a lui Târnovanu ar putea schimba strategia campioanei.

Cine este Lukas Zima

Lukas Zima a sosit în România vara trecută, când Petrolul Ploiești l-a transferat gratis după despărțirea de formația olandeză de eșalon secund VVV-Venlo.



La Petrolul, Zima a fost în multe rânduri MVP-ul ploieștenilor, contribuind inclusiv la ascensiunea ploieștenilor din acest sezon. Cehul, născut în Hradec Králové, a strâns 60 de meciuri la formația de pe "Ilie Oană", iar în 20 dintre ele nu a încasat gol.



Zima se anunța un portar de mare viitor al Cehiei, fiind titular la naționala U21 care juca la Europeanul de tineret din 2017. În 2011, când avea 17 ani, Genoa l-a cumpărat de la Slavia Praga pentru un milion de euro, însă Lukas a jucat doar pentru echipa de tineret, iar ulterior și-a încercat norocul și alte formații din eșaloanele inferioare ale Italiei, precum Livorno, Venezia, Mantova, Reggiana sau Perugia.