Ștefan Târnovanu (24 de ani) a fost întrebat la finalul meciului cu Poli Iași, câștigat cu 2-0, despre posibilitatea unui transfer în străinătate. Recent, impresarul Ioan Becali a susținut că goalkeeper-ul se află în vizorul italienilor de la Udinese.

Ștefan Târnovanu: "Dacă se va întâmpla ceva, ok, dacă nu, eu sunt aici, sunt fericit"

"Sincer, acolo ne era locul, la cum am fost anul acesta... Eu, personal, am ajuns la 37 sau 38 de meciuri anul acesta. Băieții la fel, au muncit enorm. Am luat campionatul, în Europa League suntem unde suntem și cred că merităm să fim unde suntem acum.



Plecând de aici, de la Iași, ajungând la cea mai frumoasă echipă din țară, jucând în cupele europene, la echipa națională... De vis. Și anul acesta a fost de vis.



Anul viitor o să apăr acolo unde o să fiu, dacă se va întâmpla ceva, ok, dacă nu, eu sunt aici, sunt fericit, toată lumea își dorește să plece la mai bine", a spus Ștefan Târnovanu, după meciul de la Iași.

Cumpărat de FCSB de la Poli Iași la începutul anului 2020, Ștefan Târnovanu a strâns 141 de meciuri în tricoul roș-albastru. 49 dintre ele le-a încheiat fără gol primit.



În acest sezon, Târnovanu a apărat poarta FCSB-ului în 35 de partide.