Leo Strizu a renunțat la funcția de antrenor principal la FCSB, pe care o deținea oricum doar în acte (de pregătirea echipei ocupându-se Mihai Pintilii), iar oficialii vicecampioanei au dificultăți în a numi un nou antrenor care să răspundă „cerințelor” clubului.

Întrebat despre viitorul antrenor de la FCSB, Gigi Becali s-a lansat într-un nou atac la Burchel, șeful Școlii de Fotbal din România, și la Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„De ce să vină? Noi respectăm regulamentul, dar ce facem, mă, facem după Burchel? Dă el banii? De ce să plătesc la fiecare meci. Nu plătesc, mă, nicio amendă, mă duc la comisii și mă duc la TAS să vedem cum e. Păi cum e în Franța, mă? Păi, ce, mă, după ce că aveți fotbal de doi lei, de rahat, și după ce că puneți VAR, nu aveți cap? Nu vedeți 11 metri clar, cum să mai fac eu ce zic ei?

Vreți fotbal? Care fotbal dacă vezi 11 metri clar și VAR nu intervine. Lasă, mă, aruncă VAR-ul de acolo, mă, ce VAR? Bagă vopsea, mă, pui VAR? Greșelile sunt omenești, dar nu e greșeală asta, la Edjouma nu e greșeală. Mai dă și galben, cu două etape în urmă i-a dat și lui Compagno galben.

De ce să pun antrenor? Cine mă obligă pe mine să pun? Nu am bani să angajez antrenor, să dea Burleanu bani, vreau să aduc antrenor englez, 100.000 de euro pe lună, să îmi dea Burchel. Sunt tâmpeniile lor, inventează ei, zice regulamentul să am antrenor, dar am antrenor. O să fie un antrenor cu licență, când o să am bani și când o să fie antrenor să răspundă cerințelor FCSB, alea în care e Becali stăpânul și gata”, a spus Gigi Becali.

FRF a anunțat amenzi de până la 400.000 de euro în cazul antrenorilor și cluburilor care împrumută licențele

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că sancţiunile în cazul antrenorilor şi cluburilor care se folosesc de licenţele altor tehnicieni ajung până la 400.000 de lei în cazul recidivei.

„În ceea ce priveşte antrenorii din umbră, dacă acum o lună enunţam principiile care vor sta la baza modificării regulamentului, astăzi Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate ca fapta unui antrenor de a încheia cu un club un contract într-o funcţie pe care acesta nu o va exercita, facilitând astfel clubului respectiv folosirea licenţei sale, în scopul îndeplinirii formale a unei cerinţe de regulament, astfel încât să permită unei alte persoane, care nu deţine calificarea sau licenţa necesară, se exercite fără drept funcţia respectivă, constituie o abatere disciplinară, iar această abatere disciplinară se sancţionează cu suspendarea pe doi ani de zile şi cu o amendă de 20.000 de lei.

Persoana care exercită în fapt funcţia pentru care nu deţine calificarea necesară va primi o penalitate financiară de minim 25.000 de lei, la care se adaugă etapele de suspendare care fac parte din regulamentele noastre.

Şi un element nou, clubul în cauză va achita o penalitate de 200.000 de lei. În caz de recidivă, penalitatea se va dubla. Această decizie a fost luată în unanimitate şi le mulţumesc colegilor mei pentru că am reuşit să implementăm această măsură care ne dorim să prevină încălcarea regulamentului şi nicidecum să ajungem în această situaţie de a sancţiona. Aceste măsuri se aplică din următorul sezon competiţional, 2023-2024”, a declarat Burleanu.