20 de mii de euro ar fi pariat atunci patronul vicecampioanei, iar la mai bine de jumătate de an UEFA l-a sancționat dur pe latifundiarul din Pipera, cu o amendă de 30 de mii de euro.

Gigi Becali, replică dură după ce a fost amendat drastic de UEFA

Gigi Becali a reacționat după ce a fost amendat și a ținut să puncteze faptul că a glumit în momentul în care a precizat că a pariat pe FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor va contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne (n.r. TAS).

”Mă duc la TAS. Nu atac? Care e problema? Alea sunt prostii. Dacă eu fac niște glume? Dar îi ai p-ăștia în țară care nu au ce face și reclamă pe la UEFA. E unul Vișan.

Știu eu ce face Vișan în nebunia lui? Una-două nu-i convine lui și se duce să reclame. Se crede șmecher.

Amendă pe ce? Pe glumele mele? Acum dacă glumesc cu tine, ce facem? Îmi închizi tu mie gura, măi, Vișane? Ai ceva la bibilică? Ce pariuri? Mă interesa pe mine să pariez?”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Ce spunea Gigi Becali în august 2023

În august 2023, Gigi Becali a relatat cum a ajuns să parieze 20 de mii de euro pe calificarea clubului pe care-l patronează din 2003. Inițial, latifundiarul din Pipera își dorea să plaseze un pariu în valoare de 50 de mii de euro!

"Am pierdut 20.000. Am pus și eu un pariu. Am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Cum adică, mă, cotă 7? Mi-a zis că dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să-mi pună și mie 50.000. Adică de la el, că nu-i problemă. Adică paria pentru mine cum ar veni, ne cunoaștem. A zis: 'Băi, Gigi, nu pot să pun 50.000, că nu primesc 50.000. Pot să pun maxim 20.000'. Am pus 20.000 (n.r - pe calificarea FCSB).

Păi, n-am pariat eu! Hai să spun când n-ai voie să pariezi. N-ai voie să pariezi în România, că se consideră că faci aranjamente. Dacă pariezi pe meciuri europene, aia nu e niciun fel de problemă. Făceam aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral să pariez pe echipa mea? De ce nu e voie, mă? N-am voie să mă distrez ca orice om? E un joc. Nu e o chestiune de patimă să pariez 700.000, un milion. Toate au o logică. Dacă fac din asta o obișnuință, da, dar așa... 20.000 e fleac.

După mi-a spus că a scăzut cota. Era cotă 5 (n.r - pentru calificarea FCSB). Eu am pus după ocaziile alea cu Coman. Era o chestiune de pariat pe echipa mea", spunea Gigi Becali la Prosport Live.