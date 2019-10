Gigi Becali, PARIU NEBUN IN DIRECT: "Scrie acolo, sa ramana in istorie! Daca nu fac asa, sa scrieti pe prima pagina: 'Becali e prost'!"

S-a terminat turul de campionat, iar FCSB este departe de lupta de titlu.

FCSB e pe locul 8 dupa prima parte a sezonului regulat, iar Gigi Becali spune ca si-a asumat pozitia de acum in clasament in incercarea de a se califica in grupele europene. Becali recunoaste insa ca a fost o tactica gresita si nu va mai repeta greseala in sezonul viitor.

Becali e sigur ca FCSB va merge cu motoarele turate in partea a doua a sezonului si va obtine minimum 21 de puncte in urmatoarele 9 etape. Becali a facut si un pariu in direct.

"Nu dau vina pe niciun antrenor pentru inceputul de sezon. Mi-am asumat asta. Eu mi-am asumat ca jucam cu copii ca sa ne calificam in Europa. Acum, daca as putea sa dau timpul inapoi, nu as mai face asta. Am gresit, desi un 1,1 milioane de euro din Europa nu e chiar putin. Atat am luat din Europa pentru meciurile pe care le-am jucat. Acum da, nu as mai face asta. Sezonul viitor nu o sa mai fac asta.

Scrie acolo, sa ramana in istorie! Sa vedem daca eu, Becali, sunt prost! Daca iau sub 21 de puncte in 9 etape sa scrieti pe prima pagina: 'Becali esti prost'!", a declarat Gigi Becali la ProX.