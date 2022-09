Antrenorul de la FCSB a pus sub semnul întrebării viitorul său la club, iar Becali a reacționat imediat. Finanțatorul vicecampioanei a lăsat de înțeles că antrenorul care a calificat FCSB în grupele Conference League nu este în pericol, chiar dacă parcursul din primele etape ale sezonului nu a fost pe măsura așteptărilor.

Gigi Becali, mesaj către Nicolae Dică: ”De ce ai spus prostia asta?

După meciul Farul - FCSB 3-1, Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicolae Dică pentru a-l încuraja.

„Eu am o zi bună azi, pentru că iau 1,1 milioane în plus. Nu iau trei milioane, iau patru milioane. Că am mâncat bătaie, așa este, dar i-am spus lui Dică și data trecută că e rezultatul mincinos. Am vorbit și aseară după meci, 70% posesie la noi.

(...)

A zis și Dică 'Dacă rămân eu...'. Nu înțeleg de ce a zis. De ce ai spus prostia asta? Am câștigat 8 milioane de euro cu el. Nu se pune problema să plece. De unde a scos-o? Nici măcar nu înțeleg. Iau 8-9 milioane datorită lui”, a spus Gigi Becali la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.

VIDEO - Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport

În urma acestui rezultat, Farul revine pe primul loc, cu 18 puncte, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj superior. FCSB suferă a doua înfrângere în acest sezon și rămâne pe locul 13, cu șapte puncte, nouă goluri marcate și 12 încasate.

În etapa următoare, FCSB trebuia să joace împotriva celor de la CFR Cluj, dar meciul a fost amânat pentru ca vicecampioana să pregătească duelul din Conference League cu West Ham. Farul va juca în deplasare, cu Universitatea Craiova.

FCSB va juca în Conference League

FCSB a fost repartizată în grupa B, alături de West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Echipa lui Nicolae Dică va avea un start de foc, cu o deplasare la Londra, urmată de meciul de pe teren propriu cu formația belgiană. Partidele cu danezii sunt programate în rundele 3 și 4.

Meciurile din Conference League, acolo unde România este reprezentată de FCSB și CFR Cluj, dar și cele din Europa League vor putea fi urmărite ÎN DIRECT pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Programul lui FCSB în grupele Conference League:

Runda 1: 8 septembrie, 22:00: West Ham - FCSB

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham