Gigi Becali isi poate lua gandul de la Bogdan Stancu! Turcii au anuntat public ca il vor pe atacantul roman

Internationalul are o oferta clara din Turcia.

Bogdan Stancu si-a incheiat angajamentul cu Genclerbirligi, iar acum este pe punctul de a semna cu nou-promovata Kocaelispor, conducatorul clubului din Turcia anuntandu-si public interesul pentru atacantul roman.

"Sunt discutii pentru transferul lui Bogdan Stancu. Il vrem, vrem sa lucram impreuna. Daca vom ajunge la un acord, va veni aici. Este un jucator important, care poate face diferenta in prima liga. Avem nevoie sa aducem jucatori cu experienta in prima liga, pentru ca si rivalele noastre se vor intari serios.

Nu trebuie sa ramanem in urma. Suntem interesati de Stancu. Deja discutiile au avansat, mai sunt cateva lucruri de pus la punct. Daca le vom rezolva, va veni aici", a declarat Mehmed Yasar, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Neytorum.

Interesul lui Kocaelispor pentru Stancu il face pe Gigi Becali sa isi ia gandul de la atacantul roman, acesta spunandu-i finantatorului FCSB ca o oferta din Turcia are prioritate, cu toate ca patronul ros-albastrilor i-a propus un salariu de 30 000 de euro lunar.

"Cu Bogdan Stancu uite acum am vorbit, m-a sunat el, avea o datorie sa ma sune, sa-mi spuna. I-am marit oferta, i-am dat 30 000 de euro. Pe 15 se intampla alegerile la turci, dar el crede ca va ramane acolo, probabil are ceva informatii. Mi-a spus ca in procent mare ramane in Turcia, dar cine stie?

Acolo ii da salariu 450 000 de euro, dar nu-i vorba doar despre bani, ci despre cuvant, ca i-a dat cuvantul unui baskan cu care a castigat el vreo 4 000 000 de euro in Turcia. Eu il astept pana pe 15. Pe Bogdan il astept oricat. El mi-a spus: 'Nea Gigi, un singur lucru sa stii, eu nu tradez Steaua si voi juca in Romania doar la Steaua!'", a declarat Gigi Becali la DigiSport.