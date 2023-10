Gigi Becali îl avertizează pe preferatul lui Mihai Stoica: ”Atât îi mai dau, dacă nu poate, nu mai am încredere”

UTA Arad. Inițial s-a scris că vicecampioana a plătit 1,7 milioane de euro pentru atacant, însă Gigi Becali a transmis în urmă cu câteva luni că 500.000 de euro s-au întors în conturile sale, astfel că suma reală de transfer a coborât la 1,2 milioane de euro. David Miculescu a ajuns la FCSB în august 2022, de la. Inițial s-a scris că vicecampioana a plătit 1,7 milioane de euro pentru atacant, însăa transmis în urmă cu câteva luni că 500.000 de euro s-au întors în conturile sale, astfel că suma reală de transfer a coborât la 1,2 milioane de euro.

David Miculescu are clipele numărate la FCSB, dacă nu impresionează

Gigi Becali a vorbit despre Miculescu, jucătorul lăudat de Mihai Stoica de-a lungul timpului, și a declarat că are un timp limitat pentru a îl da pe spate: ”Eu am încredere în el. Altceva nu am ce să zic. Eu nu sunt psiholog. Nu sunt nici tatăl și părintele a 30 de jucători de fotbal. Eu angajez. Ăla e un bărbat, nu e un copil.

Când îi angajez, negociez salariile. Ei sunt bărbați și trebuie să facă meseria lor.

Să asculte de antrenor și să facă bine. MM mi-a zis 'Băi, Gigi, se va face'. Că are prea frumos fizicul și are prea multe calități. Am încredere. Dacă el de exemplu la anul nu ajunge titular, păi nu mai am încredere.

Dacă la anul pe vremea asta nu se începe echipa cu el, nu mai am încredere în el. Îi mai dau încă un an acum.”, a transmis latifundiarul din Pipera, pentru a transmis latifundiarul din Pipera, pentru DigiSport

Patronul FCSB l-a iertat pe Miculescu

În urmă cu două săptămâni, înaintea pauzei internaționale, finanțatorul FCSB se declara profund dezamăgit de jucătorul de 22 de ani, cotat la un milion de euro: ”Ce pot să fac cu el? Nu am ce să fac. Nu înţeleg de ce e atât de slab, că nu era aşa. E foarte slab. E păcat! Și e băiat cuminte. Eu mai cred în el”, a declarat Gigi Becali după FCSB - Universitatea Cluj, încheiat 2-2.

Atacantul ”roș-albastru” a bifat în acest sezon 11 meciuri pentru vicecampioana României în Superligă, timp în care a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă.