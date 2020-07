Helmuth Duckadam a dat cartile pe fata si a vorbit despre relatia sa cu Gigi Becali: "Toata lumea spune ca sunt sclavul lui"

Eroul de la Sevilla a plecat de la FCSB in urma cu o luna, dupa 10 ani petrecuti la club.

Chiar daca acest subiect a declansat un scandal intre el si Gigi Becali, fostul portar roman ii este recunoscator latifundiarului din Pipera si a declarat ca l-a ajutat inca din 2004.

"L-am sunat pe Domnul Becali, pentru a-i multumi, pentru ca omul m-a ajutat. Este singurul om din Romania care m-a ajutat timp de 10 ani. Practic din 2004. El m-a ajutat si cu problemele mele de sanatate si daca vom mai lucra vreodata si daca vor mai avea nevoie de mine, eu la alta echipa nu merg. O sa merg la FCSB pentru ca indiferent daca raman sau nu raman acolo, pentru mine ramane Steaua", a declarat Duckadam pentru Gazeta.

Fostul oficial de la FCSB a vorbit si despre noul stadion din Ghencea.

"Nu conteaza ca nu o sa vina FCSB-ul sa joace pe noul stadion din Ghencea. Cel care administreaza, trebuie sa stie sa administreze. O echipa de Liga 3 sau Liga 2 nu poate sa tina un asemenea stadion. Concerte nu se fac 2 ani. Cu ce platesti intretinerea? Un club ca CSA, nu are bani, nu are oameni. Eu daca as fi in locul lui Gigi Becali nici nu as mai vrea sa joc acolo. I-as astepta sa ma roage ei de mine pentru ca banii aia o sa conteze.

Toata lumea spune ca sunt sclavul lui Becali, dar eu asta cred. M-am pus rau si cu Tudorel si cu Piturca care au alte puncte de vedere. Hai sa fim seriosi toti am fost in tribuna cu Ajax, cu Chelsea, cu City, doar ca ei au o problema strict legata de patron, nu de echipa in sine si de acolo pleaca totul", a spus fostul portar roman.